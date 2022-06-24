Ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво не лише сам допомагає українцям з першого дня повномасштабного вторгнення росії, а й закликає долучатися до благодійності усіх довкола!

Так, український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво запустив ініціативу #подаруйпосмішкувлікарні, а також анонсував сюрприз для тих, хто приєднається до доброї справи.

Ектор Хіменес-Браво продовжує активно волонтерити, готувати разом з командою своїх ресторанів для ЗСУ, територіальної оборони та людей літнього віку, проводити благодійні заходи на підтримку країни, а також привертати увагу всього світу до України. Також шеф-кухар запустив ініціативу #подаруйпосмішкувлікарні, аби підтримати тих, хто цього потребує.

Ектор Хіменес-Браво закликає долучитися до благодійної ініціативи #подаруйпосмішкувлікарні / instagram.com/hectorjimenezbravo

«Вам знайоме таке легке відчуття самотності, коли хворієш? Той самий момент, коли немає зовсім сил, нікому зробити чай і треба вставати самому. Коли хочеться, щоб нагодували, принесли щось смачненьке, подивилися разом з тобою фільм.

Добре, коли є хтось поруч. А якщо немає? Нещодавно я зустрів знайомого, він був на милицях. Напередодні війни він потрапив у аварію. Не міг ходити, втратив дохід. 24 лютого в його палату прибуло багато нових людей. Рідні та друзі поїхали. Він був один. Навколо вибухи, до шпиталю прибувають нові й нові поранені, а він залишається віч-на-віч зі своїми проблемами. Мені боляче від того, що я тоді не зміг бути поруч. А скільки у лікарнях зараз таких людей? Військових, пенсіонерів і просто цивільних. Близьких немає поряд, робота втратилася. Це може бути кожен з нас.

Я вирішив запустили акцію #подаруйпосмішкувлікарні. Приготуй будь-яку страву, купи фруктів, шоколадку і віднеси у найближчу лікарню. У будь-яке відділення, яке вважаєш за потрібне (тільки смажене у гастроентерологію не треба). Особливо раджу звернути увагу на травматологічні та хірургічні відділення. Якщо не знайдеш пацієнта, попроси у медсестри чи лікаря віддати тому, хто цього потребує. Навіть якщо доходи впали, твої 200-300 грн витрачених для когось можуть бути цілим статком в даній ситуації.

Зроби фото, виклади його у сторіс, відміть мене @hectorjimenezbravo і постав хештег #подаруйпосмішкувлікарні. А щоб ти не лінувався – з мене сюрприз. Усіх, хто це зробить, я запрошую в Київ до себе на обід після перемоги України! Я сподіваюся, що ця маленька нагорода стане рушієм добрих справ. Ми обов'язково переможемо і пообідаємо разом, а поки – допомагаймо один одному і творитимемо добро, щоб наблизити перемогу», - поділився шеф-кухар у соцмережі. Бережіть себе!

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