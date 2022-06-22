Прийомна мати евакуювала 8 дітей з Ірпеня і розповіла, як Олексій Суровцев допомоіг врятувати її тварин

22 июня 2022 16:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Прийомна мати евакуювала 8 дітей з Ірпеня і розповіла, як Олексій Суровцев допомоіг врятувати її тварин
Оксана Петрова з Рубі
Пресслужба каналу Україна

Те, що відбувалося цієї весни в Ірпені, ми дізналися з постів мешканців міста й новин. Але коли чуєш історію з перших вуст, розумієш, що все було в десятки разів страшніше й трагічніше, ніж можна собі уявити.

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Коли відповідаєш за велику родину, а за спиною чутно постріли, занадто швидко приймаєш рішення. Мати вісьмох дітей Оксана Петрова розповіла ведучому програми «Говорить Україна. Хроніки незламності» на каналі «Україна», що сталося з її бобтейлом Рубі.

Героїня програми «Говорить Україна. Хроніки незламності» – мати вісьмох дітей. З них одна біологічна дитина й сім прийомних.

Коли в Ірпені, де жила Оксана, почалися бої, у родині вже було поповнення: з'явилися кіт Бродський і бобтейл Рубі. Під час обстрілів діти ховалися в підвалі, але незабаром стало зрозуміло, що потрібно терміново евакуюватися. Проте у двох мікроавтобусах вистачило місця лише для дітей.

Мене звинувачують у жорстокосерді, але в мене на руках були діти й надто мало часу, – сказала Оксана Петрова. – Я намагалася розмістити всіх у мікроавтобусі, а сама слухала, стріляють поруч з нами чи ні.

Оксана з дітьми і собакою / Пресслужба каналу Україна

Кіт і собака залишилися під наглядом двох сусідів, які не збиралися виїжджати з Ірпеня. Оксана залишила багато корму й води, а також віддала ключі від будинку. Її сім'я терміново евакуювалася з міста.

Коли ми були на заправці, раптом туди увірвалися українські військові, які почали кричати: «Швидше їдьте звідси! Танки їдуть!» – розповіла гостя програми «Говорить Україна. Хроніки незламності».

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Того дня з Ірпеня планувала виїхати велика група людей, але лише Оксані вдалося прорватися. А потім почалися бої…

Сім'я героїні програми перетнула кордон з Румунією, і незабаром Оксана й діти опинилися в Німеччині. Ніхто з них не здогадувався, що Рубі залишився на самоті… Виявилося, що один із сусідів наступного дня виїхав з Ірпеня, а другий сусід – через чотири дні. Коли Оксана Петрова дізналася про це, вона миттєво почала шукати будь-яку можливість врятувати пса.

Це як зрадити себе – ти його там залишив і розумієш, що це буде хрест на все життя, – сказала мати вісьмох дітей.

За цю весну багато жителів Ірпеня дізналися про актора Олексія Суровцева, а все через його вчинки. Він рятував домашніх тварин, забутих чи залишених удома господарями, ризикуючи своїм життям.

Попри безмежну любов до тварин я не планував їх рятувати, бо не думав, що це буде потрібно, – зізнався Олексій Суровцев. – Я не уявляв, що буде стільки покинутих господарями тварин.

Оксані вдалося зв'язатися з Олексієм і розповісти про Рубі. Коли рятувальник опинився в будинку, у собаки вже не було їжі.

Пес Рубі / Пресслужба каналу Україна

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Ще кілька тижнів пішло те, щоб приручити пса. До того ж його неможливо було витягнути через вікно, тому довелося чекати, коли привезуть ключі від будинку. Але потім на кілька днів оголосили комендантську годину. І незабаром її продовжили... Собака знову залишився на самоті.

Коли нарешті вдалося отримати ключі, відчинити двері й вивести Рубі, раділи всі! Разом з собакою врятували також кота.

Залишилося лише перевезти тварин до Німеччини, де мешкала родина Оксани. Але водій, який погодився на це, дуже боявся собак. Тоді жінка передала йому маленьку ковдру, в якій зазвичай заколисувала дитину, щоб пес відчув рідний запах і поводився спокійно.

Незабаром Рубі зустрівся з сім'єю. І хоча він спочатку гавкав на дітей, але за мить вони вже не відпускали його від себе.

Я дуже вдячна кожному, хто допоміг урятувати Рубі, – сказала Оксана Петрова. – Люди справді ризикували життям заради добра.

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Говорить Україна новини війна Говорить Україна. Хроніки незламності Олексій Суровцев Ірпінь

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