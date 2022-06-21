Ілона Гвоздьова розповіла про кризу у відносинах з чоловіком

Танцівниця Ілона Гвоздьова пригадала знайомство і перший поцілунок із майбутнім чоловіком.

Зі своїм чоловіком Іваном Ілона Гвоздьова познайомилась у київському метро. Хлопець одразу помітив красиву дівчину, яка піднімалась по ескалатору в підземці. Але чекати на перший поцілунок Івану довелося досить довго.

Іван запросив Ілону на побачення у заміський ресторан, де на нього чекав сюрприз.

Наша перша зустріч відбулась на початку березня, а десь у червні був такий собі перший шалений поцілунок. Було дуже красиво, віп-кімната. Але я побоялася йти на зустріч до нього сама, тому взяла з собою 5 подруг. Приїхало 6 дівчат, сидів мій Іван і просто передивлявся. Потім вони дуже тактовно сказали: «Ой-ой, ми вже посиділи, нам вже треба додому, – пригадала Ілона Гвоздьова в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Танцівниця Ілона Гвоздьова з чоловіком / instagram.com/ilonagvozdeva

Після того, як вони залишилися вдвох, і стався довгоочікуваний поцілунок. З того часу минуло вже 13 років, Ілона й Іван виховують двох дітей. Та виявляється, чоловік досі ревнує кохану до… її роботи.

Усі сварки за 9 років моєї участі в танцювальному шоу були на тему партнерів, танців, повсякденних тренувань. Мій чоловік ревнує мене навіть до стовпа, – сказала танцівниця.

Одного разу, ще на початку стосунків, через ревнощі з чоловіком Ілона навіть роз’їхалася з ним на місяць. Тоді майбутнє подружжя помирив їх кум.

Він нас зібрав і сказав: «Завтра ми з вами їдемо до РАЦСу». Прокидаємось о 9 ранку – дзвінок. Кум говорить: «Я не зрозумів, ви де?» Ми подумали, що він пожартував. Отак ми помирилися, поїхали і подали заяву на шлюб! – поділилась приємними спогадами артистка.

Танцівниця Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Як повідомлялося раніше, на початку війни Ілона з дітьми виїхала до Італії, та у травні вже повернулась в Україну, де весь цей час залишався її чоловік.

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