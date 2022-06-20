Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков в оригінальний спосіб закликає людей донатити.

Однією з найпотужніших сил впливу на аудиторію зараз є Instagram. Під час війни, яку на території України розв’язала росія, соцмережа виконує безліч функцій: доносить правду до людей зі всього світу, допомагає знайти будь-яку допомогу для тих, хто її потребує і, головне, збирає донати. Багато донатів!

Незвичний спосіб збору коштів для ЗСУ придумав ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков. У своїх сторіс він щодня закидає оригінальний текст з закликом задонатити для військових 100 гривень. Наприклад:

Катаєшся на крутій німецькій тачці по місту та слухаєш музику? Добре. Катайся. Але як припаркуєшся – скинь 100 гривень на ЗСУ. Хлопцям. На литовську. Биту. Фарбовану. Їм не принципово. Дякую.

Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ / instagram.com/biedniakov

За останній тиждень ведучий Нового каналу закликав донарити, як вип’єш ранкову каву, з’їси смачне морозиво, прогуляєшся містом, відпочинеш на природі тощо. Робиш щось з цього? Роби! Але задонать потім 100 гривень на ЗСУ.

Українці з різних точок світу миттєво підтримали флешмоб Бєднякова. Вони роблять сторіс та відмічають акаунт ведучого. А той, у свою чергу, ділиться їхніми сторіс у себе на сторінці, аби заохотити ще більше людей.

Так добрі справи та донати примножуються щодня. Разом до перемоги!

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