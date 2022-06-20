Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ

20 июня 2022 15:11 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков в оригінальний спосіб закликає людей донатити.

Читайте такжеВласник пса Патрона розказав про його роботу: де й чому небезпечно працювати собаці
Однією з найпотужніших сил впливу на аудиторію зараз є Instagram. Під час війни, яку на території України розв’язала росія, соцмережа виконує безліч функцій: доносить правду до людей зі всього світу, допомагає знайти будь-яку допомогу для тих, хто її потребує і, головне, збирає донати. Багато донатів!

Незвичний спосіб збору коштів для ЗСУ придумав ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков. У своїх сторіс він щодня закидає оригінальний текст з закликом задонатити для військових 100 гривень. Наприклад:

Катаєшся на крутій німецькій тачці по місту та слухаєш музику? Добре. Катайся. Але як припаркуєшся – скинь 100 гривень на ЗСУ. Хлопцям. На литовську. Биту. Фарбовану. Їм не принципово. Дякую.

Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ / instagram.com/biedniakov

Читайте такжеАлекс Якутов розповів, як тато відучив його палити: "Я добре отримав"
За останній тиждень ведучий Нового каналу закликав донарити, як вип’єш ранкову каву, з’їси смачне морозиво, прогуляєшся містом, відпочинеш на природі тощо. Робиш щось з цього? Роби! Але задонать потім 100 гривень на ЗСУ.

Українці з різних точок світу миттєво підтримали флешмоб Бєднякова. Вони роблять сторіс та відмічають акаунт ведучого. А той, у свою чергу, ділиться їхніми сторіс у себе на сторінці, аби заохотити ще більше людей.

Так добрі справи та донати примножуються щодня. Разом до перемоги!

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Андрій Бєдняков Новий канал ЗСУ

Материалы по теме

Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Новости

Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані
Новости

Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані
Власник пса Патрона розказав про його роботу: де й чому небезпечно працювати собаці
Новости

Власник пса Патрона розказав про його роботу: де й чому небезпечно працювати собаці
Співачка Entely презентувала ліричний сингл до Дня батька
Меломан

Співачка Entely презентувала ліричний сингл до Дня батька
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко
Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу

Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу
Як підготуватися до донорства крові

Як підготуватися до донорства крові

Популярное видео

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)
Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома

Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам: Татусі, де б ви не були, вас люблять і чекають вдома
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK