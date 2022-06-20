Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram для допомоги ЗСУ
Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков в оригінальний спосіб закликає людей донатити.
Незвичний спосіб збору коштів для ЗСУ придумав ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков. У своїх сторіс він щодня закидає оригінальний текст з закликом задонатити для військових 100 гривень. Наприклад:
Катаєшся на крутій німецькій тачці по місту та слухаєш музику? Добре. Катайся. Але як припаркуєшся – скинь 100 гривень на ЗСУ. Хлопцям. На литовську. Биту. Фарбовану. Їм не принципово. Дякую.
Українці з різних точок світу миттєво підтримали флешмоб Бєднякова. Вони роблять сторіс та відмічають акаунт ведучого. А той, у свою чергу, ділиться їхніми сторіс у себе на сторінці, аби заохотити ще більше людей.
Так добрі справи та донати примножуються щодня. Разом до перемоги!
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