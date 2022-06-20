Власник пса Патрона розказав про його роботу: де й чому небезпечно працювати собаці

Пса на ім’я Патрон знають майже всі в нашій країні. Команда програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» зустрілася з його власником і розпитала Михайла Ільєва про будні й робочі моменти в житті собаки.

Власник зіркового пса – сапер ДСНС України в Чернігівській області охоче погодився розказати про свого улюбленця. Виявилось, що Патрон з’явився в його родині три роки тому через те, що син Михайла Ільєва мріяв завести собаку. Цуценя тоді було зовсім мале, йому виповнилося лише три місяці.

Ім’я ми обирали разом з сином, – розказав гість програми «Зірковий шлях». – Я працюю у специфічному напрямку, тому вирішили назвати собаку Патроном.

Через деякий час Михайло почав займатися з ним, потім з Патроном працював кінолог, щоб у майбутньому пес зміг допомагати саперам. У зірки вже дуже великий досвід. За словами власника пса, унаслідок перевірки території виявлено й знешкоджено понад 26 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Пес Патрон / instagram.com/patron_dsns

Але є такі завдання, на які не можна брати з собою навіть досвідчену собаку.

Коли ми відпрацьовуємо лісопосадки й дислокації, де стояли війська агресора й де є розтяжки, Патрон не працює, – пояснив Михайло Ільєв. – Тому що це надзвичайно важка робота, де нелегко працювати навіть саперу, а що вже говорити про собаку. Розтяжки ставляться на ліску, мідну проволоку, на камуфляжну нитку, тобто за допомогою металодетекторів їх не знайдеш, потрібно працювати візуально.

Однак Патрон завжди готовий допомогти саперам.

У собак породи Джек-рассел тер'єр шквальна енергія, – поділився власник зірки в інтерв’ю для каналу «Україна». – Звичайно, Патрон теж втомлюється, але він з самого ранку пильнує за мною біля дверей, щоб я його, не дай боже, не залишив вдома. Коли ми приїжджаємо на роботу, він стежить за службовим автомобілем, в якому я буду їхати, тому далеко від нього не відходить, або може заскочити на переднє сидіння й там чекати на мене.

Пес Патрон / instagram.com/patron_dsns

Про особисте життя собаки його власник ексклюзивно розказав у «Зірковому шляху».

Зараз Патрон займається розмінуванням, за подружок поки що не думає, – поділився Михайло Ільєв. – Потрібно максимально до осінньо-зимового періоду розмінувати територію Чернігівщини, тому що з приходом зими нам буде набагато важче працювати.

Під час одного з брифінгів Патрон… заснув, тому що того дня було дуже багато роботи й на момент зустрічі з журналістами о восьмій вечора собака вже стомився. Але щоранку він виходить на службу, допомагає саперам й вже давно став талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернігівській області.

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