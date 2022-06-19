Даніель Салем потрапив під обстріл, отримав контузію й втратив слух

Даніель Салем потрапив під обстріл під час виконання бойового завдання. Де зараз ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», та як почувається – команда проєкту змогла з ним зв'язатися й розпитати про все.

Ведучий програми «Зірковий шлях» завжди усміхається й з гумором розповідає про себе, навіть коли потрапляє в дуже непросту ситуацію. Команда проєкту зв’язалася з ним, щоб дізнатися, як він почувається, але Даніель Салем не скаржився на контузію, яку нещодавно отримав.

Все добре! У мене легка контузія й втрата слуху на ліве вухо. Лікарі сказали, що ще не знають, коли слух повернеться, – розказав Салем. – Дякувати Богу, ми нікого не втратили. У нас чотири поранених.

За словами зірки каналу «Україна», спочатку ворог стріляв, а потім розлютився і почав закидати наших хлопців усім, що в нього було. Більше про цю ситуацію Даніель Салем не міг нічого розказати, тому що йде війна, і кожна дрібничка може видати агресору наші позиції.

У нас була дуже крута партизанська історія, – поділився Даніель. – Ми виконали завдання.

Даніель Салем і Коля Серга / instagram.com/daniel_jihad_salem

Він не приховував своїх емоцій під час інтерв’ю й зізнався, що насправді відчуває на фронті.

Зараз я так боюся! – з усмішкою зізнався ведучий. – Але як правильно пояснити свій стан? Це захисна реакція. Колись мені тато сказав: «Завжди усміхайся». Я впевнений, що в кожного з нас є певний шлях і певний час, який нам відміряли. І якщо ми будемо сумніватися – втратимо дуже багато часу. Я зараз тут усміхаюся, тому що мені страшно.

Ведучий каналу «Україна» не взяв лікарняний і зараз служить в Миколаєві. Попри контузію Даніель Салем захищає країну, хоча дуже скучив за роботою в студії «Зіркового шляху». Але він розуміє, що сьогодні його місце саме поряд з хлопцями ЗСУ.

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