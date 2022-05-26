Даніель Салем вирішив удочерити дитину

Ведучий Даніель Салем поділився планами щодо поповнення родини після війни.

Ведучий програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» Даніель Салем зараз служить у лавах ЗСУ. Салем нещодавно побував з волонтерами в обласній Миколаївській дитячій лікарні.

Побачене настільки його вразило, що він наважився на доленосний крок.

Це як рішення, яке я прийняв 24 лютого, коли знав, куди піду у майбутньому. Я вважаю, що ми, українці, дуже велична нація. На нас велика відповідальність зараз: не підставити свою країну, рідних, міста. Продовжувати навчатися, ставати вище, щоб нами пишалися. Одне з таких рішень, яке мене мотивує рухатися далі, це намір вдочерити дівчинку, яка втратила обох батьків. Під час війни це неможливо зробити, але можна бути поки її опікуном. А коли закінчиться війна, вона офіційно стане моєю донькою. Можливо я всиновлю і хлопчика, - розповів Салем, який сам залишився без батьків у досить юному віці.

Ведучий Даніель Салем / пресс-служба канала Украина

Дружина шоумена дізналася про його рішення під час ефіру проекту «Вечір з Україною». Але Салем переконаний, вона його підтримає у всьому.

Треба розуміти заради чого ця війна. Якщо ми не можемо допомагати близьким, то все це марно. Неважливо, де ти працюєш: військовий, волонтер, телеведучий, ти можеш постійно робити щось. Я вважаю своєї місією дати добре життя дитині, яка залишилася без батьків, - упевнений ведучий.

Даніель Салем виховує з дружною доньку Санта-Луну, яка зараз з мамою перебуває за кордоном.

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