Даніель Салем поділився зворушливим відео з дитячої лікарні
Ведучий програми «Зірковий шлях» Даніель Салем завітав з бойовими побратимами до дитячої лікарні у Миколаєві.
Патріотичними піснями присутніх порадував співак Коля Серга, який також боронить нашу країну на передовій.
У наших дітей є мрії, амбіції, є віра, і найголовніше, всупереч усьому, що відбувається, вони вміють посміхатися, - поділився зворушливим відео на своїй сторінці у соціальній мережі ведучий.
Це не просто війна, вона йде на всіх фронтах. Війна про вчинки кожного. Світ спостерігає за нами, і наша задача, щоб на нас дивились, як на гідних чоловіків, жінок та дітей. Щоб ніхто не посмів сказати нічого поганого. Ми маємо поводитися ввічливо та з гідністю йти вперед, - переконаний Даніель.
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