Даніель Салем поділився зворушливим відео з дитячої лікарні

Ведучий програми «Зірковий шлях» Даніель Салем завітав з бойовими побратимами до дитячої лікарні у Миколаєві.

Ведучий каналу «Україна» Даніель Салем зараз служить у лавах ЗСУ. Нещодавно він разом з бойовими товаришами завітав до маленьких пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні. Військові та волонтери не тільки привезли необхідні пацієнтам речі, медичному персоналу - бронежилети, а і влаштували душевний концерт.

Патріотичними піснями присутніх порадував співак Коля Серга, який також боронить нашу країну на передовій.

У наших дітей є мрії, амбіції, є віра, і найголовніше, всупереч усьому, що відбувається, вони вміють посміхатися, - поділився зворушливим відео на своїй сторінці у соціальній мережі ведучий.

Даніель Салем та Коля Серга / пресс-служба канала Украина

Салем в одному з інтерв’ю зізнався, що захоплюється українцями, з якими щодня захищає нашу землю.

Це не просто війна, вона йде на всіх фронтах. Війна про вчинки кожного. Світ спостерігає за нами, і наша задача, щоб на нас дивились, як на гідних чоловіків, жінок та дітей. Щоб ніхто не посмів сказати нічого поганого. Ми маємо поводитися ввічливо та з гідністю йти вперед, - переконаний Даніель.

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