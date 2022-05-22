Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою
Ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч та його дружина Юла в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», розповіли, чи підтримують стосунки зі своєю зірковою кумою Світланою Лободою.
Звісно ми спілкуємося. І Світлана дуже допомагає Україні. Вона, можливо, перші дні нічого не казала, але в неї вийшов спіч, де вона пояснює, що росія напала на Україну. Я знаю, що це було непросто. І перші дні вона виїжджала з Росії, розумію, що вона не могла сказати, адже була загроза її життю, – говорить Анатоліч.
За словами дружини шоумена Юли, Лобода була обережна у висловлюваннях щодо війни через те, що боялася, що не зможе виїхати з росії та переживала за власну маму.
Тому зараз у Лободи однозначна позиція. Можна казати про те, що вона була популярна в росії до цього, але з іншого боку це та ж сама історія, мені здається, як і з Галкіним. Її російська аудиторія 14 млн, з них половина з росії бачить її пости, де вона показує, що відбувається, постить сторіс кожен день з військовими злочинами російської армії. І вона пише про те, що українські воїни стоять на захисті України. Мені здається це багато про що говорить. Я думаю, що вона навряд чи колись буде виступати в росії. Я думаю, що це тільки їй на краще піде, – розповів ведучий каналу «Україна».
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