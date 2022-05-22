Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Світлана Лобода з сім'єю Анатолія Анатоліча instagram.com/lobodaofficial

Ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч та його дружина Юла в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», розповіли, чи підтримують стосунки зі своєю зірковою кумою Світланою Лободою.