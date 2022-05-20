Сергій Притула менше ніж за три місяці зібрав 700 мільйонів гривень на армію
Ведучий Нового каналу Сергій Притула волонтерить з 2014 року, але так активно, як зараз, йому ще не донатили.
Збирає гроші ведучий найрізноманітнішими шляхами. Окрім того, що люди довіряють Сергію та надсилають гроші до його фонду, нещодавно він продав на аукціоні картину Марини Примаченко за 500 тисяч доларів, а також отримав 5,5 мільйона гривень донатами під час коментування фіналу «Євробачення-2022».
Треба розуміти: волонтерська допомога — це не панацея. Ми виходимо з тих бюджетів, які маємо. Якби нам такі бюджети, які зараз дають люди, в 2019, 2020, 2021-му, в нас би зараз могла бути зовсім інша картинка із забезпечення підрозділів різним добром, — зазначив Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. — Нещодавно я їздив на південний напрямок. Спершу заїхали в один підрозділ аеророзвідки та віддали їм комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів вартістю 16,5 млн грн разом з броньованим бусом. Потім ми виїхали в бік Миколаєва, віддали ще три броньовика, медичку. Дорогою розвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції та закінчуючи тепловізорами, дронами й таким іншим. За цю поїздку ми розвезли всього хорошого на 22 млн грн. Для розуміння: всі мої збори на армію як волонтера за 2019-2021 роки — це приблизно така ж сума, може, навіть трішечки менше.
Ми проплатили дрони місяць тому. Прийшло 85 штук різних видів — половина з тепловізорами, половина звичайні. Після цього сіли, трошки покумекали, подивилися на театр бойових дій і зробили ще одну проплату, на 36 мільйонів — ці дрони прийдуть у другій половині травня. Також зробили проплати на БПЛА (безпілотний літальний апарат, — прим. ред.), які прийдуть у червні, — розповів ведучий. — Це все не закінчиться дуже швидко. Навіть якщо раптом усі зупиняться і в один момент перестануть стріляти з обох сторін, це не означає, що ми маємо сісти й курити бамбук, зафіксувавши якусь нову лінію розмежування. Ні, ми будемо далі посилювати армію, хто як може. Якщо хтось думає, що путіну України достатньо, то вони глибоко помиляються, тому що він живе в своєму ефемерному світі, бачить російську імперію та страждає за нею.
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