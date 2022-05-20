Сергій Притула менше ніж за три місяці зібрав 700 мільйонів гривень на армію Туренко Андрей

Ведучий Сергій Притула пресс-служба Нового канала

Ведучий Нового каналу Сергій Притула волонтерить з 2014 року, але так активно, як зараз, йому ще не донатили.