Сергій Притула менше ніж за три місяці зібрав 700 мільйонів гривень на армію

20 мая 2022 14:30 Туренко Андрей
Сергій Притула менше ніж за три місяці зібрав 700 мільйонів гривень на армію
Ведучий Сергій Притула
пресс-служба Нового канала

Ведучий Нового каналу Сергій Притула волонтерить з 2014 року, але так активно, як зараз, йому ще не донатили.

Читайте такжеЛілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Ведучий Сергій Притула — один з найактивніших українських волонтерів. Завдяки йому військові отримують багато необхідної техніки та амуніції, а отже, наближають Україну до перемоги. Хоча ведучий волонтерить ще з 2014 року, таких сум, як зараз, він ще не збирав. Так, з 24 лютого благодійний фонд Сергія Притули отримав близько 700 мільйонів гривень.

Збирає гроші ведучий найрізноманітнішими шляхами. Окрім того, що люди довіряють Сергію та надсилають гроші до його фонду, нещодавно він продав на аукціоні картину Марини Примаченко за 500 тисяч доларів, а також отримав 5,5 мільйона гривень донатами під час коментування фіналу «Євробачення-2022».

Треба розуміти: волонтерська допомога — це не панацея. Ми виходимо з тих бюджетів, які маємо. Якби нам такі бюджети, які зараз дають люди, в 2019, 2020, 2021-му, в нас би зараз могла бути зовсім інша картинка із забезпечення підрозділів різним добром, — зазначив Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. — Нещодавно я їздив на південний напрямок. Спершу заїхали в один підрозділ аеророзвідки та віддали їм комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів вартістю 16,5 млн грн разом з броньованим бусом. Потім ми виїхали в бік Миколаєва, віддали ще три броньовика, медичку. Дорогою розвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції та закінчуючи тепловізорами, дронами й таким іншим. За цю поїздку ми розвезли всього хорошого на 22 млн грн. Для розуміння: всі мої збори на армію як волонтера за 2019-2021 роки — це приблизно така ж сума, може, навіть трішечки менше.

Ведучий Сергій Притула / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеЛеся Нікітюк зустрілася з маленькими переселенцями в Чернівцях
Розслаблятися Сергію ніколи — війна триває та, на його думку, триватиме ще довго. Отже потрібно продовжувати активно закуповувати техніку, яка стане в нагоді військовим.

Ми проплатили дрони місяць тому. Прийшло 85 штук різних видів — половина з тепловізорами, половина звичайні. Після цього сіли, трошки покумекали, подивилися на театр бойових дій і зробили ще одну проплату, на 36 мільйонів — ці дрони прийдуть у другій половині травня. Також зробили проплати на БПЛА (безпілотний літальний апарат, — прим. ред.), які прийдуть у червні, — розповів ведучий. — Це все не закінчиться дуже швидко. Навіть якщо раптом усі зупиняться і в один момент перестануть стріляти з обох сторін, це не означає, що ми маємо сісти й курити бамбук, зафіксувавши якусь нову лінію розмежування. Ні, ми будемо далі посилювати армію, хто як може. Якщо хтось думає, що путіну України достатньо, то вони глибоко помиляються, тому що він живе в своєму ефемерному світі, бачить російську імперію та страждає за нею.

Ведучий Сергій Притула / пресс-служба Нового канала

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Новий канал Сергій Притула

Материалы по теме

Наталія Мосейчук поговорила з дружиною захисника з "Азовсталі": Це шлях від пекла до пекла
Новости

Наталія Мосейчук поговорила з дружиною захисника з "Азовсталі": Це шлях від пекла до пекла
Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Новости

Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
Афиша мероприятий

Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
Праздники

Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?
Григорій Решетник на прикладі своєї хрещеної розповів, як спілкуватися з росіянами

Григорій Решетник на прикладі своєї хрещеної розповів, як спілкуватися з росіянами

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK