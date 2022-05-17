Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося
Ведучий Нового каналу Сергій Притула розповів, які події повномасштабної війни йому було дуже складно пережити самостійно.
Не потрібно соромитися звертатися по професійну допомогу. Я ходив до психолога – якісь речі було складно самостійно перетравити й пережити. У мене загинули друзі, ще є друзі в полоні, друзі під окупацією. Усі мої брати – зі зброєю, – зізнався Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. – У мене не буде суттєвих порад на широкий загал, тому що якийсь час я намагався собі дати ради сам – не завжди вдавалося.
Потрібно звикати жити в нових реаліях та пристосовуватися до них, тому що війна, на думку Сергія, закінчиться нескоро.
Я вважаю, що хай там як, а людям треба говорити правду. І коли кажуть, що в росіян залишилося військової потуги на 10-14 днів, а далі вони видихнуться… Багато хто для себе може це трактувати як те, що скоро росіянам не буде як воювати, і все закінчиться. Це означає подарувати людям примарну надію, – додав ведучий Нового каналу. – Не хочу нікого розчарувати чи лякати, але це не скінчиться дуже швидко.
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