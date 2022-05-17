Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Сергій Притула Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Сергій Притула розповів, які події повномасштабної війни йому було дуже складно пережити самостійно.