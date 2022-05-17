Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося

17 мая 2022 19:14 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Сергій Притула ходив до психолога через війну: Я намагався собі дати ради сам – не вдавалося
Ведучий Сергій Притула
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу Сергій Притула розповів, які події повномасштабної війни йому було дуже складно пережити самостійно.

Читайте такжеНастя Каменських розповіла, що привело її з Потапом в Іспанію за кілька днів до війни
З 24 лютого життя кожного українця кардинально змінилося. Хтось втратив домівку, хтось – роботу, хтось – рідних і близьких. Хтось вимушений був переїхати в інше місто або й взагалі країну, хтось опинився під російською окупацією. Не кожен може впоратися з переживаннями, які принесла повномасштабна війна, самотужки, і це нормально. Наприклад, ведучий Нового каналу Сергій Притула, який волонтерить і допомагає армії з 2014 року, відвідував фахівця.

Не потрібно соромитися звертатися по професійну допомогу. Я ходив до психолога – якісь речі було складно самостійно перетравити й пережити. У мене загинули друзі, ще є друзі в полоні, друзі під окупацією. Усі мої брати – зі зброєю, – зізнався Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. – У мене не буде суттєвих порад на широкий загал, тому що якийсь час я намагався собі дати ради сам – не завжди вдавалося.

Ведучий Сергій Притула у волонтерському штабі / Пресслужба Нового каналу

Потрібно звикати жити в нових реаліях та пристосовуватися до них, тому що війна, на думку Сергія, закінчиться нескоро.

Я вважаю, що хай там як, а людям треба говорити правду. І коли кажуть, що в росіян залишилося військової потуги на 10-14 днів, а далі вони видихнуться… Багато хто для себе може це трактувати як те, що скоро росіянам не буде як воювати, і все закінчиться. Це означає подарувати людям примарну надію, – додав ведучий Нового каналу. – Не хочу нікого розчарувати чи лякати, але це не скінчиться дуже швидко.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини особисте життя зірок Новий канал Сергій Притула

Материалы по теме

Анастасія Приходько про Світлану Лободу: Я б не прощала таких артистів
Новости

Анастасія Приходько про Світлану Лободу: Я б не прощала таких артистів
Настя Каменських розповіла, що привело її з Потапом в Іспанію за кілька днів до війни
Новости

Настя Каменських розповіла, що привело її з Потапом в Іспанію за кілька днів до війни
З телестудії на блокпост: як змінилося життя у війну ведучих “Ранку у великому місті” на ICTV
Новости

З телестудії на блокпост: як змінилося життя у війну ведучих “Ранку у великому місті” на ICTVЭксклюзив
Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс
Новости

Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK