Настя Каменських розповіла, що привело її з Потапом в Іспанію за кілька днів до війни

Співачка Настя Каменських пояснила, як незадовго до початку війни опинилась в Іспанії зі сім’єю.

За словами співачки, навіть попри незліченну кількість новин щодо можливого нападу росії на Україну, які з’являлися у ЗМІ напередодні, вона не вірила, що розпочнеться повномасштабна війна. Настя Каменських весь час працювала та будувала плани на майбутні альбоми, саме це й привело її з родиною до Мадрида.

Я готувала два альбоми – україно- та іспаномовний. І в нас із чоловіком було 5 днів для того, щоб поїхати в Іспанію і доробити мій іспанський альбом. Ми поїхали не з усією родиною, а лише з двома мамами. І ти прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть – війна почалася. А ти навіть не розумієш, що означає слово «війна». Як це? Що таке війна? Я ніколи в житті не уявляла, що взагалі буду таке переживати, – пригадала той жахливий день, 24 лютого, Каменських у розмові з журналістом каналу «Україна». – Я не знаю, дякую всесвіту і Богові за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент. Я навіть не уявляю, що відчували і відчувають люди, коли чують сирени, бомби, постріли. Скільки потім треба віддати годин свого життя на роботу з психологами, щоб якось себе відновити. Я мільйон разів запитувала себе, як так всесвіт розпорядився і ми знаходилися там (у Мадриді, - ред.)?

Співачка Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Напередодні війни Настя записала нові пісні, відзняла відеокліп, а після повернення з Іспанії на неї чекала підготовка до важливого виступу. Та всі плани вмить змінилися.

Ми повинні були повернутися (в Україну, – ред.) наступного дня – 25 числа. Літаки скасували. У мене в понеділок повинна була бути зйомка, прямий ефір, у вівторок дуже багато заплановано. Я готувалась до премії Yuna, де повинна була співати нову пісню «Кришталь». Хвилювалась, що в мене дуже мало часу, тому що я мала закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися швиденько додому і розпочати підготовку до цього номеру. Бо пісня нова, я ніколи зі своїми музикантами її не проходила. Тобто ми працювали до останнього. До цього в мене була величезна кількість концертів. Ми навіть не хотіли чути ці новини, думали, що це неможливо. Ми просто продовжували працювати, – розповіла співачка.

Настя не може дочекатися, коли нарешті зможе знову побачити й обійняти своїх рідних. Робить усе можливе заради нашої перемоги і вірить, що вона незабаром настане.

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