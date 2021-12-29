Настя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год
29 декабря 2021 15:20
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских призналась, позволяет ли себе калорийные вкусности в праздник.
На съемочной площадке любимица миллионов зрителей Каменских рассказала, какие блюда обязательно присутсвуют у нее на новогоднем столе.
Я действительно правильно питаюсь, потому что это мое здоровье, моя молодость, моя сила. Все, что мы едим – потом у нас на лице. И когда у тебя такой плотный график, необходимо соблюдать определенные правила, даже в отношении алкоголя. Но Новый год для меня, как и для всех украинцев, невозможен без Оливье. Я люблю и холодец съесть, и бокал просеко выпить. Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию, – отметила звездный детектив Настя Каменских.
Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Потому что когда они что-то празднуют, а у меня детокс период – я прихожу со своей едой и сижу трезвая – им со мной неинтересно. Конечно, мне тоже хочется отпраздновать, поэтому на Новый год даю себе такую возможность, – объяснила певица.
Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина