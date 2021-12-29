Настя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год

29 декабря 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменских рассказала, о каком подарке мечтает из года в год
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских призналась, позволяет ли себе калорийные вкусности в праздник.

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31 декабря в состоится грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», в котором мы будем всей страной отгадывать знаменитостей под новыми зимними масками. Особенные подарки на праздник готовят и звездные детективы проекта  – так, NK | Настя Каменских споет дуэтом с VERKA SERDUCHKA, а также представит невероятный номер на свои громкие хиты. 

На съемочной площадке любимица миллионов зрителей Каменских рассказала, какие блюда обязательно присутсвуют у нее на новогоднем столе.

Я действительно правильно питаюсь, потому что это мое здоровье, моя молодость, моя сила. Все, что мы едим – потом у нас на лице. И когда у тебя такой плотный график, необходимо соблюдать определенные правила, даже в отношении алкоголя. Но Новый год для меня, как и для всех украинцев, невозможен без Оливье. Я люблю и холодец съесть, и бокал просеко выпить. Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию, – отметила звездный детектив Настя Каменских.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
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Но это исключение в праздник. В основном же суперзвезда исповедует собственные правила питания, из-за чего даже получила прозвище «зануда» среди своих друзей.

Потому что когда они что-то празднуют, а у меня детокс период – я прихожу со своей едой и сижу трезвая – им со мной неинтересно. Конечно, мне тоже хочется отпраздновать, поэтому на Новый год даю себе такую возможность, – объяснила певица.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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