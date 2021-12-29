Звезда "Сватов" Анна Кошмал восхитила публику фигурой в бикини – фото

29 декабря 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Этой зимой поклонников Анны Кошмал ждал приятный сюрприз.

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Создатели легендарного сериала «Сваты» наконец-то презентовали украинской аудитории седьмой сезон проекта. В нем Анне Кошмал досталась одна из главных ролей. 

После премьеры интерес к страничке Анны в Инстаграм вырос в разы. Публика норовит узнать все подробности из жизни актрисы. Она же с радостью отвечает на вопросы аудитории. 

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina
Сама Кошмал может похвастаться нереально стройной фигурой. Поэтому подписчицы звезды буквально забросали ее просьбами поделиться секретом своей стройности.

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В ответ Анна опубликовала в сториз фотографию, на которой она позирует в бикини перед зеркалом. Невооруженным глазом видно у нее упругий пресс и красивые бедра.

В комментариях к снимку знаменитость призналась, что сохранять такую шикарную фигуру ей удается благодаря занятиям йогой и отказа от мяса.

Как всегда. Веганство и йога, – пишет звезда «Сватов».

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina
Напомним, 

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