Звезда "Сватов" Анна Кошмал восхитила публику фигурой в бикини – фото
29 декабря 2021 14:40
Юлия Туренко
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina
Этой зимой поклонников Анны Кошмал ждал приятный сюрприз.
Создатели легендарного сериала «Сваты» наконец-то презентовали украинской аудитории седьмой сезон проекта. В нем Анне Кошмал
досталась одна из главных ролей.
После премьеры интерес к страничке Анны в Инстаграм вырос в разы. Публика норовит узнать все подробности из жизни актрисы. Она же с радостью отвечает на вопросы аудитории.
Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina
Сама Кошмал может похвастаться нереально стройной фигурой. Поэтому подписчицы звезды буквально забросали ее просьбами поделиться секретом своей стройности.
В ответ Анна опубликовала в сториз фотографию, на которой она позирует в бикини перед зеркалом. Невооруженным глазом видно у нее упругий пресс и красивые бедра.
В комментариях к снимку знаменитость призналась, что сохранять такую шикарную фигуру ей удается благодаря занятиям йогой и отказа от мяса.
Как всегда. Веганство и йога, – пишет звезда «Сватов».
Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina
Напомним,