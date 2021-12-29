Звезда "Сватов" Анна Кошмал восхитила публику фигурой в бикини – фото

Этой зимой поклонников Анны Кошмал ждал приятный сюрприз.

Создатели легендарного сериала «Сваты» наконец-то презентовали украинской аудитории седьмой сезон проекта. В нем Анне Кошмал досталась одна из главных ролей.

После премьеры интерес к страничке Анны в Инстаграм вырос в разы. Публика норовит узнать все подробности из жизни актрисы. Она же с радостью отвечает на вопросы аудитории.

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Сама Кошмал может похвастаться нереально стройной фигурой. Поэтому подписчицы звезды буквально забросали ее просьбами поделиться секретом своей стройности.

В ответ Анна опубликовала в сториз фотографию, на которой она позирует в бикини перед зеркалом. Невооруженным глазом видно у нее упругий пресс и красивые бедра.

В комментариях к снимку знаменитость призналась, что сохранять такую шикарную фигуру ей удается благодаря занятиям йогой и отказа от мяса.

Как всегда. Веганство и йога, – пишет звезда «Сватов».

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Напомним,