Лилия Ребрик рассказала о новогодней семейной традицией, которой не изменяет много лет

Ведущая Лилия Ребрик рассказала, кто помогает ей с приготовлением блюд для праздничного стола.

Звездная ведущая программы «Ранок з Україною», которая в шоу «Маска» скрывалась под маской волшебной Феи, не скрывает восторга от того, что теперь может побывать по ту сторону зала и вместе с постоянными детективами отгадывать знаменитостей в зимних образах.

Я обожаю Новый год. Это вкус детства, сказочная атмосфера. И мне кажется, что «Новорічна Маска» – это именно то, чего нам так не хватает в современной жизни, когда душа хочет праздника. Для меня закон – встречать Новый год в кругу семьи и, на мой взгляд, нет ничего лучше, чем провести его с семьей. Я не работаю в этот праздник, стараюсь отказываться везде, какими бы соблазнительными ни были предложения. Либо вместе, либо дома вместе – это для меня обязательно. Не представляю, как может быть иначе. Верю, что как год встретишь – так и проведешь, поэтому мы должны отпраздновать его весело, радостно, немного «дико», всей семьей, – отметила Лилия Ребрик.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина

Зимние праздники – это особенное время для семьи телезвезды. «Дикая семейка» обожает все делать вместе, и для каждого из ее членов найдется занятие перед Новым годом.

Мы очень любим украшать елку, у нас целый квест с поиском подарков. Обожаем с мужем готовить блюда в 4 руки. Спасибо судьбе, их уже 8 – время идет, рук становится больше, – улыбается телеведущая за кулисами масштабного шоу «Новорічна Маска» на канале «Украина». – Теперь можем полагаться не только на наши, но и на детей. И поскольку они очень ждут этого праздника, то любят быть причастными к приготовлению. Мы с Андреем их к этому всячески приучаем.

Лилия Ребрик с мужем и дочками / пресс-служба канала Украина

Напомним,