Даша Астафьева призналась, почему рассталась с бойфрендом

Певица Даша Астафьева решилась приоткрыть занавес своей личной жизни.

На протяжении нескольких последних лет Даша Астафьева вместе со своим бойфрендом Артемом Кимом переживала сложные времена. Причиной тому стал арест бизнесмена и обвинение в хищении государственных средств.

История началась еще в далеком 2012 году, но августа 2017 года все усугубилось - Артема задержали. Даша постоянно поддерживала любимого в судах, но их отношения все-таки не выдержали этого испытания.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

В октябре Астафьева заявила, что после шести лет гражданского брака ушла от жениха. В своем недавнем интервью Кате Осадчей певица поделилась деталями расставания.

По признанию Даши, арест Артема разрушил чувства и быт, которые они строили годами. Пара поняла, что не готова продолжать свои семейные отношения.

Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее, - рассказывает артистка. - Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения.

Певица Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Напомним,