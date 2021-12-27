Даша Астафьева призналась, почему рассталась с бойфрендом

27 декабря 2021 00:50 Туренко Андрей
Даша Астафьева призналась, почему рассталась с бойфрендом
Певица Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева решилась приоткрыть занавес своей личной жизни.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво рассказал, как узнал, что станет отцом
На протяжении нескольких последних лет Даша Астафьева вместе со своим бойфрендом Артемом Кимом переживала сложные времена. Причиной тому стал арест бизнесмена и обвинение в хищении государственных средств.

История началась еще в далеком 2012 году, но августа 2017 года все усугубилось - Артема задержали. Даша постоянно поддерживала любимого в судах, но их отношения все-таки не выдержали этого испытания.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva
В октябре Астафьева заявила, что после шести лет гражданского брака ушла от жениха. В своем недавнем интервью Кате Осадчей певица поделилась деталями расставания.

Читайте такжеМэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьми
По признанию Даши, арест Артема разрушил чувства и быт, которые они строили годами. Пара поняла, что не готова продолжать свои семейные отношения.

Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее, - рассказывает артистка. - Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения.

Певица Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Даша Астафьева социальные сети новости Инстаграм расставание

Материалы по теме

Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками
Новости

Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками
Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
Новости

Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
Лесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"
Новости

Лесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"
Магнитные бури 27 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 27 декабря 2021 года в Украине

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK