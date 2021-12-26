52-летняя Дженнифер Лопес вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа
26 декабря 2021 11:25
Певица Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo
Певица Дженнифер Лопес показала, как на самом деле она выглядит без макияжа.
Дженнифер Лопес.И дело тут не в чудесах макияжа или специальных фильтрах на телефоне, а в естественной красоте. Это Лопес в очередной раз доказала, опубликовав видео без косметики.В комментариях под публикацией подписчики Лопес оставили множество восторженных отзывов. Внешний вид звезды действительно восхищает.
Своим внешним видом Дженнифер Лопес вызывает только восхищение. В 52 года знаменитость выглядит превосходно: никаких морщин, прыщиков и складок.
Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo
Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo
Напомним,