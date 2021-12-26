52-летняя Дженнифер Лопес вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа

Певица Дженнифер Лопес показала, как на самом деле она выглядит без макияжа.

Обладать подтянутым телом и превосходной кожей − мечта каждой женщины. Многим это кажется невозможным, но только не Дженнифер Лопес

Своим внешним видом Дженнифер Лопес вызывает только восхищение. В 52 года знаменитость выглядит превосходно: никаких морщин, прыщиков и складок.

Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

И дело тут не в чудесах макияжа или специальных фильтрах на телефоне, а в естественной красоте. Это Лопес в очередной раз доказала, опубликовав видео без косметики.

В кадре Дженнифер позировала без капли декоративной косметики, в бежевом кимоно, а свои длинные волосы собрала в хвостик.

Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

В комментариях под публикацией подписчики Лопес оставили множество восторженных отзывов. Внешний вид звезды действительно восхищает.

Напомним,