Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье - фото
Певица Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью.
Сейчас же 52-летняя американская певица поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно в их доме появился новый член семьи.
Нет-нет, знаменитость не стала мамой. Дело в том, что Дженнифер вместе с Бенном решили завести домашнего питомца - кота, которого они назвали Хендрикс.
Представляем… #Hendrix!!!! - написала в комментариях Дженнифер.
Introducing … #Hendrix!!!! 🐈⬛ 🎄 pic.twitter.com/EqPTNFmPaV— jlo (@JLo) December 11, 2021
Фолловеры Лопес остались в восторге от ее домашнего питомца, а также поблагодарили свою любимицу за то, что позволила оценить свой домашний интерьер.
Напомним,