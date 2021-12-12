Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье - фото

12 декабря 2021 14:20 Туренко Андрей
Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье - фото
Певица Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью.

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В 2021 году Дженнифер Лопес удалось удивить всех своих поклонников по всему миру. После длительной паузы певица решила возобновить роман с актером Бенном Аффлеком.

Сейчас же 52-летняя американская певица поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно в их доме появился новый член семьи.

Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Нет-нет, знаменитость не стала мамой. Дело в том, что Дженнифер вместе с Бенном решили завести домашнего питомца - кота, которого они назвали Хендрикс.

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Лопес даже уже поделилась видео нового члена семьи на своих страницах в Твиттер и Инстаграм. На фото кот сидит рядом с новогодней елкой и смотрит в кадр очень красивыми глазами. 

Представляем… #Hendrix!!!! - написала в комментариях Дженнифер.

Фолловеры Лопес остались в восторге от ее домашнего питомца, а также поблагодарили свою любимицу за то, что позволила оценить свой домашний интерьер.

Напомним, 

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