Дженнифер Лопес поцеловала Бена Аффлека, подтверждая их роман

25 июля 2021 12:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Дженнифер Лопес поцеловала Бена Аффлека, подтверждая их роман
Дженнифер Лопес поцеловала Бена Аффлека, подтверждая их роман
pixabay.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес подтвердила слухи о возобновлении романа с Беном Аффлеком.

Пара вместе отпраздновала 52-летие актрисы на роскошной яхте.

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Немногим позже Дженнифер опубликовала на своей странице фото с подросшей дочерью Эммой, а также видео, на котором стоит в объятиях Аффлека и целует его.  Нежный поцелуй стал большой неожиданностью для поклонников, они оставили множество теплых комментариев, порадовавшись, что отношения возлюбленных в прошлом снова возобновились.

Напомним, что о возобновлении романа двух звезд спустя 17 лет стало известно в мае этого года. 

Дженнифер Лопес поцеловала Бена Аффлека, подтверждая их роман

Напомним,

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