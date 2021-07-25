Американская певица и актриса Дженнифер Лопес подтвердила слухи о возобновлении романа с Беном Аффлеком.

Пара вместе отпраздновала 52-летие актрисы на роскошной яхте.

Немногим позже Дженнифер опубликовала на своей странице фото с подросшей дочерью Эммой, а также видео, на котором стоит в объятиях Аффлека и целует его. Нежный поцелуй стал большой неожиданностью для поклонников, они оставили множество теплых комментариев, порадовавшись, что отношения возлюбленных в прошлом снова возобновились.

Напомним, что о возобновлении романа двух звезд спустя 17 лет стало известно в мае этого года.

Дженнифер Лопес поцеловала Бена Аффлека, подтверждая их роман

Напомним,