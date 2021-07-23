Шоу Маскарад 2 сезон: рассекречен состав первой звездной команды

23 июля 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: рассекречен состав первой звездной команды
Маскарад 2 сезон: рассекречен состав первой звездной команды шоу
пресс-служба

Вчера стартовали съемки второго сезона самого загадочного шоу страны под названием «Маскарад».

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За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. Стали известны имена звезд из первой тройки. Бороться за звание чемпиона «Маскарада» будут телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и актер и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды.

Я с нетерпением жду старт шоу, в прошлом году я была в роли Дракоши, а сейчас хочу посмотреть на «Маскарад», с другой стороны. Тем более, в этом сезоне звезды будут демонстрировать свои скрытые таланты, показывать неожиданные номера и сложные цирковые постановки. Хочу узнать о своих коллегах больше. Уверена, что буду в восторге, как и все зрители «Маскарада», – сказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Напомним, за право первыми открыть артиста, который скрывается в костюме загадочного героя, команды будут соревноваться в конкурсе «Липсинк батл». Зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.

Я благодарна проекту «Маскарад», что могу прикоснуться к такому формату. Уже сейчас могу сказать, что у нас очень сильная команда. Мы даже придумали стратегию, которая возможно поможет нам прийти к успеху. Юрий Ткач – это один из самых смешных артистов комического жанра. Он возьмет на себя весь юмор. Мы даже назвали его главным «сердечком» команды. А Юля Санина - это безусловно талантливая артистка, которая считывает все профессиональные навыки людей. Надеюсь, что большинство артистов, которые будут в образах, когда-либо были у меня на интервью. Последние 22 года я пристально наблюдала за украинским шоу-бизнесом и хорошо считала привычки и манеры большинства артистов, поэтому надеюсь, мне это поможет отгадать максимальное количество участников, – прокомментировала свое участие Маша Ефросинина.

Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время.

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Кроме того, зрителей удивит масштабная и высокотехнологичная сцена, которая поможет зрителям в зале и у телеэкранов сполна окунуться в атмосферу яркого шоу от создателей проектов «Танцы со звездами», «Голос страны», «Липсинк батл». Благодаря панорамному расположению светодиодных экранов, зрители смогут максимально погрузиться в действие на сцене. Смотрите «Маскарад» на телеканале 1+1 уже скоро.

Напомним,

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