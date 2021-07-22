Жена Анатолия Анатолича рассказала о сложных третьих родах

На этой неделе у Анатолия Анатолича произошло приятное событие.

20 июля в одном из частных киевских роддомов ведущий Анатолий Анатолич и его жена Юла в третий раз стали родителями. У супругов родился мальчик.

Своего долгожданного сына Анатолий и Юла назвали Нил. После родов счастливая мама сутки не выходила на связь со своими фолловерами в Инстаграм.

Оказалось, на то были веские причины. Третьи роды дались женщине весьма сложно. Как призналась Юла, своих двоих дочек она рожала гораздо легче.

У меня с девочками было гораздо легче. Но и мальчик, конечно 4-килограммовый, мне так дался, нелегко. Сейчас уже все в порядке, – рассказала Юла в своем Инстаграм.

Кроме того, Юла поделилась впечатлениями от партнерских родов. Дочек продюсер рожала сама. Анатолий Анатолич раньше не решался на такой шаг.

Очень эмоциональное партнерство, я так плакала от счастья, от эмоций, когда родила. Понимаю, что рядом мужчина, который со мной все это пережил, очень интересные ощущения, – рассказала Юла.

Напомним,