Жена Анатолия Анатолича рассказала о сложных третьих родах

22 июля 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Анатолия Анатолича рассказала о сложных третьих родах
Анатолий Анатолич и Юла
instagram.com/yulattt

На этой неделе у Анатолия Анатолича произошло приятное событие.

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20 июля в одном из частных киевских роддомов ведущий Анатолий Анатолич и его жена Юла в третий раз стали родителями. У супругов родился мальчик.

Своего долгожданного сына Анатолий и Юла назвали Нил. После родов счастливая мама сутки не выходила на связь со своими фолловерами в Инстаграм.

Оказалось, на то были веские причины. Третьи роды дались женщине весьма сложно. Как призналась Юла, своих двоих дочек она рожала гораздо легче.

У меня с девочками было гораздо легче. Но и мальчик, конечно 4-килограммовый, мне так дался, нелегко. Сейчас уже все в порядке, – рассказала Юла в своем Инстаграм.

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Кроме того, Юла поделилась впечатлениями от партнерских родов. Дочек продюсер рожала сама. Анатолий Анатолич раньше не решался на такой шаг.

Очень эмоциональное партнерство, я так плакала от счастья, от эмоций, когда родила. Понимаю, что рядом мужчина, который со мной все это пережил, очень интересные ощущения, – рассказала Юла.

Напомним,

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