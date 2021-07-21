Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица
На прошлой неделе участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта принял традиционный #танціззіркамиchallenge от певицы Джамалы и бросил вызов следующим звездам.
Я очень рада в этом году выйти на паркет «Танцев со звездами». Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев. Я любила танцевать с детства, с трех лет. Экспериментов было много, сначала это были народные танцы, потом бальные и даже рок-н-ролл. Мне все это очень нравилось, я любила наряжаться во все эти платья, украинские веночки и вышиванки. Если говорить о видах танцев, то больше жду самбу, думаю для меня она станет испытанием, а мы легких путей не ищем, - прокомментировала Александра Зарицкая.
Певица бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала «След», трехкратному чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцев, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.
Напомним,