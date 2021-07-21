Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

На прошлой неделе участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта принял традиционный #танціззіркамиchallenge от певицы Джамалы и бросил вызов следующим звездам.