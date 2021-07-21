Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица

21 июля 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица

На прошлой неделе участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта принял традиционный #танціззіркамиchallenge от певицы Джамалы и бросил вызов следующим звездам.

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Так, челлендж от Фагота принял украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский. В видео он сообщил, что станет новым судьей «Танцев со звездами». Также Фагот передал вызов солистке группы KAZKA Александре Зарицкой. Певица приняла челлендж, опубликовав на своей странице в Инстаграм видео, в котором танцы ей встречаются на каждом шагу.

Я очень рада в этом году выйти на паркет «Танцев со звездами». Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев. Я любила танцевать с детства, с трех лет. Экспериментов было много, сначала это были народные танцы, потом бальные и даже рок-н-ролл. Мне все это очень нравилось, я любила наряжаться во все эти платья, украинские веночки и вышиванки. Если говорить о видах танцев, то больше жду самбу, думаю для меня она станет испытанием, а мы легких путей не ищем, - прокомментировала Александра Зарицкая.

Певица бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала «След», трехкратному чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцев, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним,

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