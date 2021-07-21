Звезда Первых ласточек Александр Рудинский впервые сыграл англоязычную роль

Звезда «Первых ласточек. Zависимые» Александр Рудинский снялся в итальянском сериале.

Наши «ласточки» продолжают покорять новые профессиональные горизонты! Недавно звезда остросюжетного сериала «Первые ласточки. Zависимые» (Новый канал) Александр Рудинский снялся в иностранном проекте.

Актер получил роль 10-серийном итальянском вестерне «Джанго» от Canal Plus и Sky Studio.

В марте мне поступило предложение от европейского кастинг-директора. Я сразу записал самопробы на английском языке, и уже через 10 дней меня утвердили. Когда я получил положительный ответ, был в шоке, – рассказал Александр Рудинский. – Роль в сериале «Джанго» – мой первый опыт игры на английском языке. К съемкам я готовился три месяца, мне помогала подруга – украинская актриса Дарья Волга, мы с ней регулярно занимались английским. Кроме того, нужно было учиться верховой езде, поэтому график у меня был плотным.

Звезда «Первых ласточек. Zависимые» Александр Рудинский / пресс-служба Нового канала

Звезда «Первых ласточек. Zависимые» сыграл Спенсера Фореста - помощника главной антагонистки. А ведущие роли в сериале «Джанго» достались бельгийскому актеру Маттиасу Шоннертсу и шведской актрисе Нумире Пасс.

Съемки проходили в трех городах Румынии, но основной локацией стала столица – Бухарест. По словам Рудинского, этот актерский опыт оказался не из легких. Его съемочный период длился около месяца, и все это время он был вынужден находится за границей – вдали от жены Марии и 11-месячного сына Петра. Кроме того, на площадке не было ни одного украино- или русскоговорящего человека, и это только усиливало тоску актера по дому.

Первые дни было несложно. Все время держал связь с семьей – женой и сыном, потихоньку адаптировался. Но со временем меня начало «накрывать», – поделился звезда. – Очень тосковал по дому, по родным местам, по своей семье… Впервые я находился вдали от близких такое длительное время. Это всегда нелегко, особенно когда у тебя есть маленький ребенок. Он ведь растет не по дням, а по часам, и не хочется ничего упустить. К тому же, я был единственным украиноговорящим человеком на съемочной площадке, все остальные ребята – иностранцы. И хотя я хорошо освоил английский язык, все равно чего-то не хватало. Было очень-очень тоскливо…

Напомним,