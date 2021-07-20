Анатолий Анатолич в третий раз стал папой и рассекретил имя малыша - фото

20 июля 2021 16:46 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анатолий Анатолич в третий раз стал папой и рассекретил имя малыша - фото
Ведущий Анатолий Анатолич
instagram.com/anatoliyanatolich

У Анатолия Анатолича и Юлы родился третий ребенок.

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О долгожданном пополнении в семье ведущий Анатолий Анатолич и его супруга Юла сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Известно, что у супругов родился сын. Счастливые родители решили долго не скрывать имя новорожденного малыша. Мальчика они назвали Нил.

Родился малыш 20 июля в 13:13. Вес мальчика составил 4060 г и ростом 55 см. Роды Юлы проходили в одной из частных клиник Киева.

Любимые наши друзья и мои хорошие подписчики. В первых строках своего письма спешу сообщить, что мы с Юлой стали родителями в третий раз. 20 июля у нас появился сын Нил! - сообщил ведущий. - Красивый, хороший, предвкушаю - умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов.

Анатолий Анатолич с женой и сыном / instagram.com/anatoliyanatolich
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Своими эмоциями после родов поделилась и счастливая мама. Юла рассказала, как они с мужем выбирали имя для сына.

Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи, - пишет Юла в своем Инстаграм. - Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква «Л», как у каждого из нас. Имя означает «чемпион». И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя!

Напомним, 

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