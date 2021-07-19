МастерШеф. CELEBRITY: Женя Кот против Юли Сахневич, и отказ Эктора пробовать блюдо
На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в 7 выпуске на СТБ в кулинарном бою сошлись самые знаменитые танцоры и хореографы страны!
В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить бургер с различными соусами. Участников ждало усложнение, им пришлось нарезать ингредиенты и готовить котлету и с помощью...топора и утюга. У девушек не получилось правильно пожарить мясо, оно оказалось сыроватым и судьи не стали пробовать их блюдо. В итоге, один балл в первом конкурсе получили мужчины.
Вторым был конкурс под названием «кулинарный крокодил». Женя Кот и Юлия Сахневич без слов объясняли своим командам ингредиенты и процессы приготовления блюд. Девушки готовили салат нисуаз, а парни – яйца Бенедикт. Во втором конкурсе победу завоевали девушки.
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Напомним,