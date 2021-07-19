МастерШеф. CELEBRITY: Женя Кот против Юли Сахневич, и отказ Эктора пробовать блюдо

19 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: Женя Кот против Юли Сахневич, и отказ Эктора пробовать блюдо
МастерШеф. CELEBRITY: Дмитрий Дикусар
пресс-служба канала СТБ

На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в 7 выпуске на СТБ в кулинарном бою сошлись самые знаменитые танцоры и хореографы страны!

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Кулинарными талантами мерились команда девушек – Яна Заец, Юля Сахневич и Кристина Шишпор – и команда парней – Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар. Одно из блюд Эктор Хименес-Браво даже отказался пробовать! Почему, и кто все же сумел победить?

В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить бургер с различными соусами. Участников ждало усложнение, им пришлось нарезать ингредиенты и готовить котлету и с помощью...топора и утюга. У девушек не получилось правильно пожарить мясо, оно оказалось сыроватым и судьи не стали пробовать их блюдо. В итоге, один балл в первом конкурсе получили мужчины.

Вторым был конкурс под названием «кулинарный крокодил». Женя Кот и Юлия Сахневич без слов объясняли своим командам ингредиенты и процессы приготовления блюд. Девушки готовили салат нисуаз, а парни – яйца Бенедикт. Во втором конкурсе победу завоевали девушки.

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В решающем конкурсе команды должны были презентовать судьям драники с мясной начинкой. Усложнения доставались участникам только после викторины: правильно ответив на вопрос Эктора, они получали хорошие девайсы. Проигравшая команда получала продырявленные наборы посуды. В это непросто поверить, но лучшие драники получилось у мужчин, даже несмотря на то, что они готовили их на непригодных приборах! Так, победу в 7 эфире одержали Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар.

Смотрите больше звездных кулинарных баттлов каждую субботу в 21:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Дмитрий Дикусар МастерШеф Андрей Дикий новости телешоу Женя Кот Юлия Сахневич телешоу 2021 Яна Заец МастерШеф. CELEBRITY

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