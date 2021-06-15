Паста с водкой по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво: лучше чем Карбонара

15 июня 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Паста с водкой по рецепту судьи
Паста с водкой по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво
пресс-служба

Как приготовить дома пасту очень необычно? Простым рецептом поделился Эктор Хименес-Браво.

Каждую субботу в эфире телеканала СТБ именитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво оценивает кулинарные таланты самых ярких звезд шоу-бизнеса в проекте “МастерШеф. CELEBRITY”. Для всех поклонников экспериментов всемирно известный кулинар также поделился рецептом вкуснейшей пасты с...водкой!

Это блюдо станет вашей любимой быстрой пастой! И готовить его нужно с водкой! Процесс приготовления будет не только интересным, но и веселым. Но на самом деле, весь алкоголь испарится и только насытит другие ингредиенты вкусом! Это лучше, чем карбонара, правда, – заинтриговал Эктор.

Ингредиенты:

  • бекон - 50 гр
  • зеленый горошек - 50 гр
  • водка - 100 гр
  • томаты пелати или кетчуп - 50 гр
  • сливки 30% - 50 гр
  • пармезан по вкусу
  • базилик для украшения
  • паста

Способ приготовления:

  1. Обжарить  бекон, добавить зеленый горошек, затем влить 100 гр. водки.
  2. Смешать 120 гр. перебитых  помидоров пелати и 50 сливок 30%.
  3. Добавить немного воды, высыпать отваренную пасту.
  4. Добавить пармезан и базилик. Приятного аппетита!

Паста с водкой по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво: лучше чем Карбонара / пресс-служба

Телеканал СТБ уже начал съемки 11 сезона “МастерШеф”, а по субботам выходит летний сюрприз для зрителей — звездный сезон проекта “МастерШеф. CELEBRITY”. 

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