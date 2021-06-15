Паста с водкой по рецепту судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво: лучше чем Карбонара
Как приготовить дома пасту очень необычно? Простым рецептом поделился Эктор Хименес-Браво.
Каждую субботу в эфире телеканала СТБ именитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво оценивает кулинарные таланты самых ярких звезд шоу-бизнеса в проекте “МастерШеф. CELEBRITY”. Для всех поклонников экспериментов всемирно известный кулинар также поделился рецептом вкуснейшей пасты с...водкой!
Это блюдо станет вашей любимой быстрой пастой! И готовить его нужно с водкой! Процесс приготовления будет не только интересным, но и веселым. Но на самом деле, весь алкоголь испарится и только насытит другие ингредиенты вкусом! Это лучше, чем карбонара, правда, – заинтриговал Эктор.
Ингредиенты:
- бекон - 50 гр
- зеленый горошек - 50 гр
- водка - 100 гр
- томаты пелати или кетчуп - 50 гр
- сливки 30% - 50 гр
- пармезан по вкусу
- базилик для украшения
- паста
Способ приготовления:
- Обжарить бекон, добавить зеленый горошек, затем влить 100 гр. водки.
- Смешать 120 гр. перебитых помидоров пелати и 50 сливок 30%.
- Добавить немного воды, высыпать отваренную пасту.
- Добавить пармезан и базилик. Приятного аппетита!
Телеканал СТБ уже начал съемки 11 сезона “МастерШеф”, а по субботам выходит летний сюрприз для зрителей — звездный сезон проекта “МастерШеф. CELEBRITY”.