Отступники: канал 2+2 снимает новый остросюжетный сериал

Эксклюзив 18 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Отступники: канал 2+2 снимает новый остросюжетный сериал
Отступники: канал 2+2 снимает новый остросюжетный сериал
пресс-служба

Недавно телеканал 2+2 начал съемки остросюжетной драмы собственного производства «Отступники», которая стала четвертым сериальным проектом канала, отснятым в этом году. Премьера 24-серийной ленты состоится осенью.

Читайте такжеВодная полиция: канал Украина начал съемки нового 44-серийного сериала
«Отступники» – остросюжетная история про руководителя уголовного розыска Егора Горского и его команду, которые из обычных оперативников становятся сотрудниками «отдела особых полномочий». Получив новый статус, команда во главе с надежным, активным и преданным своей работе Горским имеет уникальный шанс – самостоятельно, без лишней волокиты и согласований с руководством «разрабатывать» самые опасные бандитские группировки и вести расследования по своим правилам. Они более жесткие, но эффективные. Однако заполучив неограниченную власть и всю мощь «полицейской машины», им становится все сложнее сдерживать себя, чтобы не перейти грань. Когда-то обычные оперативники, которые шли в полицию, чтобы бороться за справедливость, теперь вынуждены делать сложный выбор – оставаться на стороне правопорядка или стать отступниками закона и чести.

Основная идея Горского и ее философия – если закон молчит, говорить будем мы. Мы не приукрашаем наших героев, они на грани сложного морального, человеческого выбора. У них есть реальные прототипы, а в сценарии использованы их откровенные признания, – комментирует Олеся Пазенко, продюсер сериала.

В главных ролях: Дмитрий Паламарчук, Олег Волощенко, Игорь Пазыч, Анатоль Фон-Филандра, Владимир Ращук, Алексей Тритенко, Вероника Мишаева и др

Напомним,

Облако тегов

2+2 съемки Алексей Тритенко эксклюзив съемки сериала Игорь Пазыч Анатоль Фон-Филандра Отступники сериал Отступники

Материалы по теме

Как правильно закрывать двери автомобиля, чтобы не навредить: советы от Джедаев
АвтоЛеди

Как правильно закрывать двери автомобиля, чтобы не навредить: советы от ДжедаевЭксклюзив
ТОП-5 неизвестных фактов о фильме "Назад в будущее"
Анонсы на ТВ

ТОП-5 неизвестных фактов о фильме "Назад в будущее"Эксклюзив
Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
Премьеры

Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
Магнитные бури 19 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 19 июля 2021 в Украине

Популярное на сайте

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.07.2021)

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.07.2021)
Виновата любовь: смотреть онлайн 1 серию

Виновата любовь: смотреть онлайн 1 серию
Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать

Петра и Павла 2021: что можно и нельзя делать

Популярное видео

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.07.2021)

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.07.2021)
Виновата любовь: смотреть онлайн 1 серию

Виновата любовь: смотреть онлайн 1 серию
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Куда в Украине поехать этим летом: автоэкспедиция "Джедаев" живописными и неизведанными местами Украины

Куда в Украине поехать этим летом: автоэкспедиция "Джедаев" живописными и неизведанными местами Украины
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK