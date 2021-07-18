Отступники: канал 2+2 снимает новый остросюжетный сериал

Недавно телеканал 2+2 начал съемки остросюжетной драмы собственного производства «Отступники», которая стала четвертым сериальным проектом канала, отснятым в этом году. Премьера 24-серийной ленты состоится осенью.

«Отступники» – остросюжетная история про руководителя уголовного розыска Егора Горского и его команду, которые из обычных оперативников становятся сотрудниками «отдела особых полномочий». Получив новый статус, команда во главе с надежным, активным и преданным своей работе Горским имеет уникальный шанс – самостоятельно, без лишней волокиты и согласований с руководством «разрабатывать» самые опасные бандитские группировки и вести расследования по своим правилам. Они более жесткие, но эффективные. Однако заполучив неограниченную власть и всю мощь «полицейской машины», им становится все сложнее сдерживать себя, чтобы не перейти грань. Когда-то обычные оперативники, которые шли в полицию, чтобы бороться за справедливость, теперь вынуждены делать сложный выбор – оставаться на стороне правопорядка или стать отступниками закона и чести.

Основная идея Горского и ее философия – если закон молчит, говорить будем мы. Мы не приукрашаем наших героев, они на грани сложного морального, человеческого выбора. У них есть реальные прототипы, а в сценарии использованы их откровенные признания, – комментирует Олеся Пазенко, продюсер сериала.

В главных ролях: Дмитрий Паламарчук, Олег Волощенко, Игорь Пазыч, Анатоль Фон-Филандра, Владимир Ращук, Алексей Тритенко, Вероника Мишаева и др

Напомним,