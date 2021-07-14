Полкан: Новый канал снимает комедийный детективный сериал со звездой "Первых ласточек"

Новый канал и Vaverka Production начали съемки нового легкого комедийного сериала «Полкан». Это история о молодом лейтенанте, который хочет и станет настоящим супергероем!

В главных ролях – полюбившийся зрителям Нового канала по сериалу «Перші ластівки» актер Олег Гоцуляк и… собака Челси! Но обо всем по порядку.

Действие сериала разворачивается вокруг матерого и циничного опера Павла Сафронова, который впал в кому, после чего его душа переселилась в дворового пса. Единственный, кто слышит голос полицейского, – его молодой напарник, лейтенант Слава Курочка, который только-только начал карьеру в полиции. Вместе с собакой он и будет расследовать преступления, то и дело попадая в комические ситуации.

Полицейского в теле пса играет бордер-колли по кличке Челси – гиперактивная и дружелюбная собака, от которой без ума вся съемочная группа. После того, как Челси появилась на пробах в сериал «Полкан», никто не стал сомневаться, что это будущая главная звезда. Остальных актеров вы уже видели на экране: кроме Олега Гоцуляка, в сериале появятся Остап Ступка, Тарас Цимбалюк, Юлия Буйновская, Дмитрий Вивчарюк, Александр Сугак, Сергей Солопай и другие.

Но все внимание вокруг четырехлапой актрисы, которая с легкостью бросается под пули, убегает с пакетом рыбы от рыбаков, сидит в засаде в наушниках и влюбляется… в кого? Это мы увидим позже. Сможет ли Полкан вернуться в тело человека? Никто из группы пока не говорит. А вот впечатлениями от работы с собакой делятся с удовольствием.

Думаете, с Челси легко? – смеется Олег Гоцуляк. – Перед съемками я специально ездил на тренировки с ней – когда смотрел, как собака учит команды, сам чувствовал себя дрессируемым. Но контакт мы устанавливаем каждый день заново – бывает, пес не очень хочет сниматься, приходится искать подход

Ради съемок Олегу пришлось учиться стрелять из оружия, ездить на легендарном бумере на механике, драться, разговаривать с собакой и даже… играть в настольный теннис! Что из этого получилось, посмотрите в комедийном детективном сериале «Полкан».

Напомним,