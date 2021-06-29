Хто зверху-11: чем удивит телезрителей новый сезон проекта

Стартовали съемки 11 сезона проекта «Хто зверху?». Чем будет удивлять телезрителей новый сезон развлекательного шоу?

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Новый канал продолжает искать ответ на извечный вопрос, кто же сверху – мужчины или женщины? На днях начались съемки 11-го сезона шоу «Хто зверху?» , в котором зрителя ждет очень много юмора.

Уже десять сезонов «Хто сверху?» удивляет и развлекает зрителей. Неизменно капитанами команд являются Сергей Притула и Леся Никитюк, а роль Пана Судьи исполняет Александр Педан. Ежегодно творческая команда придумывает новые конкурсы. 11-й сезон не станет исключением.

Вы увидите очень масштабные, красивые финалы выпусков и «Обмены ролями», – интригует руководитель проекта Анна Вовк. – Конечно, будет много смешных конкурсов. Мне кажется, только в «Хто зверху?» можно увидеть звезд в костюмах больших динозавров, молотков, Конька-Горбунка или гигантских тапочек. А еще в этом сезоне оживут наши любимые детские игры – «Камень, ножницы, бумага», «Морской бой», «Крестики-нолики». Только все будет происходить не на листочках бумаги. Зрители увидят настоящее противостояние кораблей. Не во всех программах будут раунды «Кто я?» и «Правда или ложь», ведь добавилось два новых форматных конкурса: «Наши и не наши» и «Найди слово». В первом конкурсе звездные участники должны будут по фото вспоминать имя и фамилию известных людей. А во втором командам предстоит искать слова на филворде (вид кроссворда, в котором на игровом поле с множеством букв надо найти нужные слова, – прим. ред.)

Также в «Хто зверху?» обновилась студия. Теперь стены украшают новые постеры с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. Для этого сделали отдельную крутую фотосессию!

В новом сезоне «Хто зверху?» будет 20 программ. Две из них – суперособенные.

Зрителей ждут два спецвыпуска, посвященные Дню Независимости Украины и Новому году. Они будут полностью отличаться от стандартной структуры «Хто зверху?» Все конкурсы – новые и тематические, – приоткрыла завесу руководитель проекта. – Еще одна фишка: обычная форматная музыка шоу будет немного видоизменена. В выпуске ко Дню Независимости прозвучат украинские национальные мотивы, а в новогодний мы добавили немного праздничного «мэджика».

Без юмора – никуда

То, что в новом сезоне проекта будет множество переодеваний, понятно. Да и ярких динамичных конкурсов хватает. Например, Сергей Притула попробует себя в аэробике 80-х, а Леся Никитюк ради победы станцует зажигательный гопак!

Впервые в жизни я прихожу не на работу, а на бешеную тусовку, где все радуются, как дети. Мы с Притулой с удовольствием скачем в новых конкурсах. Время пролетает очень быстро, – делится ведущая шоу Леся Никитюк. – Никто не чувствует жары в павильоне, не хочет есть. Я сначала думала, что все на диете, но нет (смеется). Группы поддержки до сих пор по десять человек, ведь соблюдаются все карантинные ограничения, но все кайфуют по полной!

Леся Ивановна гарантирует, что сезон будет супер!

Представьте себе, как звезды в костюмах гигантских тапочек на скорость давят тараканов, разбросанных по всей студии, – смеется ведущая. – Это невероятно весело! Все вспомнили молодость, когда в старых домах или общежитиях тараканы перебегали от одного соседа к другому.

Кто на новенького?

За годы существования «Хто зверху?» на шоу побывали почти все звезды украинского шоу-бизнеса. В этом сезоне, конечно же, не обошлось без «ветеранов»: Оли Поляковой, Юрия Горбунова, Даши Астафьевой, Влада Ямы, NK, Натальи Могилевской, Евгения Кошевого, Джамалы и многих других. Но вместе с ними на площадке появились совершенно новые лица: ведущий «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов, экс-холостяк Сергей Мельник, вокалистки групп KAZKA Александра Зарицкая и Go-A Екатерина Павленко.

Класно, що цього року в нас буде багато нових гравців, – рассказывает ведущий и креативный продюсер шоу Сергей Притула. – Звісно, є справжні старожили, наприклад, Світлана Тарабарова, яка грає вже ввосьме. Або ще варіант – Філіп Коляденко, якого на «Хто зверху?», напевно, цих вісім років не було. Вперше він знімався у нас зовсім юним, а зараз це абсолютно зрілий, сформований артист. Мені дуже сподобалася Олександра Зарицька (з гурту KAZKA, – прим.ред.). Була вперше, але таке враження, ніби грала у «Хто зверху?» роками. Органічно влилася у дівчачу команду. Нарешті на майданчику з’явився наш колега Паша Костіцин. Він додав трішки містики в атмосферу (сміється). Усі великі молодці! Ще я радий, що Катерина Павленко знайшла час і приїхала взяти участь. Чекайте на нові емоції. Ми стараємося для вас!

Новый канал продолжает съемки 11 сезона развлекательного шоу «Хто зверху?» Ждите премьеру уже осенью!

Напомним,