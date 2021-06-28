Жена Андрея Джеджулы заразилась коронавирусом от родственника: семья скрывала, что у него COVID-19

28 июня 2021 21:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Андрея Джеджулы заразилась коронавирусом от родственника: семья скрывала, что у него COVID-19
Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус
instagram.com/yla__yla

Юлия Леус спустя 4 месяца после родов заразилась коронавирусом.

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Супруга шоумена Андрея Джеджулы рассказала в своем Инстаграм, что подхватила COVID-19. Юлия Леус возмущена тем, что семья от нее скрыла, что свекор, который проживал с ними, болеет коронавирусом и что его госпитализировали в больницу.

О диагнозе отца Джуджулы Юле написала подписчица в Инстаграм. Молодая мама сразу же отправилась сдавать тест, который, к сожалению, показал положительный результат.

Юлия Леус с дочкой Аделиной / instagram.com/yla__yla

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Юлия разъярена тем, что несколько дней она думала, что сильно отравилась, когда поднялась температура и была рвота, а родные наблюдали и молчали. Больше всего Леус переживала за малышку, ведь сама того не зная, могла заразить 4-месячную Аделину.

Я думала что меня обошло, да и не где было подцепить, была чересчур аккуратна, все беременность просидела дома и сейчас только прогулки с малышкой. Не буду описывать всю эту историю, но скажу так, что узнала с инста о вероятности своей болезни (у меня был шок), мне написали что отец Андрея лежит в больнице с коронавирусом, а жил он с нами последнее время. Побежала сразу сдавать тест, он положительный. Все дома знали, кроме меня. В среду у меня была рвота, я думала что отравилась, пила всё от отравления (все молчат), на следующий день температура 37,4, всю трясёт, подумала от переутомления и недосыпа (все молчат). Скажу, что сил нет вообще, малышка с температурой постоянно на руках, безумно жалко ее. У неё зубы лезут, две прививки сделали и + ещё сюрприз в виде короны. Запахи и вкусы не потерялись, тошнота, кашель, горло першит постоянно… Честно говоря, как узнала, ревела часа два, очень боялась за кроху. Искренне желаю всем здоровья, берегите себя, своих близких и людей которые вас окружают, а не как некоторые, только себя. И отдельная благодарность человеку, от которого узнала и пошла сдавать тест, я могла заразить дочь и остальных близких мне людей.

Отметим, что Юлия находится на самоизоляции. Каких-то препаратов молодая мама не пьет, лишь употребляет максимальное количество жидкости.

Напомним,

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