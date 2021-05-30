Андрей Джеджула ответил на обвинения жены в том, что он абьюзер

30 мая 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Андрей Джеджула ответил на обвинения жены в том, что он абьюзер
Телеведущий Андрей Джеджула
социальная сеть Instagram

Еще до рождения дочери брак шоумена Андрея Джеджулы и Юлии Леус трещал по швам. Из-за семейных разбирательств беременная женщина попала в больницу с угрозой выкидыша, а позже угрожала мужу разводом.

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В конце февраля Юлия и Андрей стали родителями дочери Аделины. Молодые люди не оформляли развод и продолжили жить вместе, однако молодая мама не отказывается от своих слов – она утверждает, что Джеджула абьюзер, ведь поднимал на нее руку и морально издевался.

Шоумен заявил, что не намерен выслушивать обвинения супруги. По его словам, Юлия любит строить из себя жертву, а из него делает исчадие ада.

Чтоб я сейчас не сделал – все будет плохо. Моя точка зрения явно идет в разрез с ее точкой зрения,
‒ утверждает телеведущий.

Телеведущий Андрей Джеджула с женой Юлией и новорожденной дочерью Аделиной / социальная сеть Instagram

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Также Джеджула добавил, что взял на себя решение всех бытовых вопросов, чтобы облегчить жизнь своей жене пока та занимается маленькой дочерью. Шоумен уверен, что так поступил бы не каждый мужчина.

Вся моя жизнь состоит из того, что я хожу на работу, взял на себя абсолютно все хозяйственные вопросы. Это мое личное желание. Я хочу максимально облегчить ее жизнь,
– подытожил артист.

Напомним,

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