Андрей Джеджула ответил на обвинения жены в том, что он абьюзер
Еще до рождения дочери брак шоумена Андрея Джеджулы и Юлии Леус трещал по швам. Из-за семейных разбирательств беременная женщина попала в больницу с угрозой выкидыша, а позже угрожала мужу разводом.
Шоумен заявил, что не намерен выслушивать обвинения супруги. По его словам, Юлия любит строить из себя жертву, а из него делает исчадие ада.
Чтоб я сейчас не сделал – все будет плохо. Моя точка зрения явно идет в разрез с ее точкой зрения,‒ утверждает телеведущий.
Вся моя жизнь состоит из того, что я хожу на работу, взял на себя абсолютно все хозяйственные вопросы. Это мое личное желание. Я хочу максимально облегчить ее жизнь,– подытожил артист.
Напомним,