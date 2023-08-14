Тіна Кароль опублікувала знімки зі своїм 14-річним сином Веніаміном Огіром

Співачка Тіна Кароль повторила фото з чоловіком 10-річної давності, тільки тепер із вже дорослим сином.

14 серпня - знакова дата для сім'ї Кароль , у цей день народився Євген Огір, чоловік співачки і батько Веніаміна. 10 років тому Євген помер після тривалої боротьби з онкологією.

У своєму Telegram-каналі співачка опублікувала пронизливий лист, присвячений своєму покійному чоловікові:

"Привіт, пишу тобі у твій день! Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам’ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних - нас сьогодні таких, нажаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає. Ми 10 років, усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі , як ти й просив але не повз, а з тобою, в нашій пам’яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само як і ти, а я вірю всім вашим жартам. Цей день - день твого духу та мудрості. Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Назавжди разом", - написала Тіна Кароль.