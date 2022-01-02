Тина Кароль загадочно рассказала о переменах в своем семейном положении
Певица Тина Кароль сейчас необычайно откровенна.
В частности, Кароль призналась, почему не стала ведущей крайнего сезона проекта «Танці з зірками», подняла тему гастролей в России и не забыла о личной жизни.
При этом о возможных переменах в личной жизни Тина заявила в эфире сразу двух телеканалов. Сначала в программе «Зірковий шлях» звезда пообещала приоткрыть свою тайну в 2022 году, а в эфире шоу «Сніданок з 1+1» проговорилась о возможном романе.
Расскажу, как можно на Новый год кого-то приворожить. Это глупости конечно, но может сработает. Берем кольцо и надеваем его на елочку. По официальной версии не замужем я, поэтому я и надену. Ля-ля-ля, все извините. Надеваешь на елку и загадываешь, чтобы принц появился в 2022 году, – сказала в эфире Тина.