Тина Кароль загадочно рассказала о переменах в своем семейном положении

2 января 2021 03:20 Туренко Андрей
Тина Кароль загадочно рассказала о переменах в своем семейном положении
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль сейчас необычайно откровенна.

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В конце 2021 года Тина Кароль буквально засыпала журналистов своими откровенными признаниями. Некоторые из них даже стали поводом для громких обсуждений.

В частности, Кароль призналась, почему не стала ведущей крайнего сезона проекта «Танці з зірками», подняла тему гастролей в России и не забыла о личной жизни.

При этом о возможных переменах в личной жизни Тина заявила в эфире сразу двух телеканалов. Сначала в программе «Зірковий шлях» звезда пообещала приоткрыть свою тайну в 2022 году, а в эфире шоу «Сніданок з 1+1» проговорилась о возможном романе.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
В ролике Тина рассказывала, как можно приворожить суженного. В один из моментов она произнесла двусмысленную фразу, сообщив, что она «по официальной версии не замужняя».

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Несмотря на то, что говорила Кароль завуалировано, многие поклонники звезды уверены и очень надеются, что их любимая исполнительница все-таки уже нашла свою любовь.

Расскажу, как можно на Новый год кого-то приворожить. Это глупости конечно, но может сработает. Берем кольцо и надеваем его на елочку. По официальной версии не замужем я, поэтому я и надену. Ля-ля-ля, все извините. Надеваешь на елку и загадываешь, чтобы принц появился в 2022 году, – сказала в эфире Тина.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Напомним, 

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