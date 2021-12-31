Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах
Лидер группы «Океан Ельзи» и тренер «Голосу країни» Святослав Вакарчук пришел в новогодний «Сніданок з 1+1», где рассказал, что ожидать в новом сезоне шоу и какие планы у него в новогоднюю ночь.
Я рад вернуться в «Голос країни». Это было щемящее чувство. С одной стороны, за те четыре сезона, которые я был тренером, я сделал свое и чувствовал, что нужно дать дорогу другим. С другой стороны, когда мне предложили снова вернуться, я понял, что соскучился. Соскучился по участникам, которым хочется помочь. Я рад, что команда собирается сильная. Не могу все секреты рассказывать, но скажу, что такой команды, как в этом году, у меня еще не было», - рассказал Святослав Вакарчук.
Для меня это принципиальная позиция, чтобы на «Голосі країни» побольше звучало украинской музыки. Чтобы мы были интегрированы в мировую культуру, но помнили, что наша собственная культура очень важна. И не важно, это модный, современный молодой артист, или более классический, все мы в ДНК имеем этот ген украинской музыки, который, мне кажется, очень важно проявлять», - рассказал Святослав.
Я уже много лет не изменяю свою традицию. Мы встречаем Новый год дома, в кругу близких, семьи и друзей. На Рождество мы поедем к маме во Львов, это тоже традиция, это семейный праздник. Мы много лет назад приняли решение, что лучше провести Новый год дома с близкими друзьями. Это будет достаточно тихо, но душевно, я ожидаю теплого празднования. Возможно, не такого рок-н-рольного, как будет мой следующий год», - отметил Вакарчук.
Дата премьери 12 сезонау «Голосу країни» станет известна скоро.