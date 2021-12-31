Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах

31 декабря 2021 17:38 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах
Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах
пресс-служба канала 1+1

Лидер группы «Океан Ельзи» и тренер «Голосу країни» Святослав Вакарчук пришел в новогодний «Сніданок з 1+1», где рассказал, что ожидать в новом сезоне шоу и какие планы у него в новогоднюю ночь.

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По словам Вакарчука, он рад вернуться в «Голос країни» после пяти лет отсутствия в кресле тренера.

Я рад вернуться в «Голос країни». Это было щемящее чувство. С одной стороны, за те четыре сезона, которые я был тренером, я сделал свое и чувствовал, что нужно дать дорогу другим. С другой стороны, когда мне предложили снова вернуться, я понял, что соскучился. Соскучился по участникам, которым хочется помочь. Я рад, что команда собирается сильная. Не могу все секреты рассказывать, но скажу, что такой команды, как в этом году, у меня еще не было», - рассказал Святослав Вакарчук.

Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах / пресс-служба канала 1+1

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Тренер подчеркнул, что в 12 сезоне будет еще больше упора на украинскую музыку. Именно это Святослав Вакарчук считает своей задачей на «Голосі країни». Акцентирует: она должна быть модной, интересной и от души. С новой аранжировкой, настроением, формой, но по содержанию такой же, как 300 лет назад.

Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах / пресс-служба канала 1+1

Для меня это принципиальная позиция, чтобы на «Голосі країни» побольше звучало украинской музыки. Чтобы мы были интегрированы в мировую культуру, но помнили, что наша собственная культура очень важна. И не важно, это модный, современный молодой артист, или более классический, все мы в ДНК имеем этот ген украинской музыки, который, мне кажется, очень важно проявлять», - рассказал Святослав.

Это было щемящее чувство: Святослав Вакарчук – о возвращении на «Голос країни» и новогодних планах / пресс-служба канала 1+1

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Также едущие праздничного «Сніданку з 1+1» не могли не спросить, как Святослав Вакарчук и его семья планируют встретить Новый год. Многие артисты в новогоднюю ночь работают, однако музыкант иначе относится к празднику.

Я уже много лет не изменяю свою традицию. Мы встречаем Новый год дома, в кругу близких, семьи и друзей. На Рождество мы поедем к маме во Львов, это тоже традиция, это семейный праздник. Мы много лет назад приняли решение, что лучше провести Новый год дома с близкими друзьями. Это будет достаточно тихо, но душевно, я ожидаю теплого празднования. Возможно, не такого рок-н-рольного, как будет мой следующий год», - отметил Вакарчук.

Дата премьери 12 сезонау «Голосу країни» станет известна скоро.

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