Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вспомнил о юношеской любви.
В первую очередь Львов для Святослава ‒ это центр культуры, науки и искусства. Именно эти отрасли, по его мнению, нужно максимально развивать, однако сейчас больше сфера туризма выходит на первый план.
Если же говорить о любимых гастрономических заведениях города, то певец наслаждается львовским сырником в одном из небольших кафе.
Це справжня львівська класика! Я коли їду в Київ, завжди купую тут сирник і везу з собою,‒ поделился исполнитель.
Последняя поездка во Львов мужчине запомнилась встречей выпускников. Он утверждает, что такие события являются для него значимыми, там он отдыхает душой.
Я не скажу, де точно ми сиділи ‒ винайняли якусь кнайпу. Все було добре, та я не з тих, хто любить підвипити. Мені краще пити келих вина щодня, але так щоб багато ‒ такого не було,‒ рассказал Вакарчук.
Це було прямо в університеті ‒ щоб далеко не ходити. В одній аудиторії… та все було дуже пристойно, можна навіть сказати ‒ сором’язливо. Я поговорив із дівчиною і в нас зав’язались стосунки, проте вони проіснували недовго,‒ добавил лидер «Океан Эльзы».
Напомним,