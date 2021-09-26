Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове

26 сентября 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Музыкант Святослав Вакарчук
социальная сеть Instagram

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вспомнил о юношеской любви.

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Музыкант с большим трепетом отзывается о родном городе Львове. С малой родиной у него связано очень много теплых воспоминаний, которые до сих пор греют ему душу.

В первую очередь Львов для Святослава ‒ это центр культуры, науки и искусства. Именно эти отрасли, по его мнению, нужно максимально развивать, однако сейчас больше сфера туризма выходит на первый план.

Если же говорить о любимых гастрономических заведениях города, то певец наслаждается львовским сырником в одном из небольших кафе.

Це справжня львівська класика! Я коли їду в Київ, завжди купую тут сирник і везу з собою,
‒ поделился исполнитель.

Святослав Вакарчук во Львове / социальная сеть Instagram

Последняя поездка во Львов мужчине запомнилась встречей выпускников. Он утверждает, что такие события являются для него значимыми, там он отдыхает душой.

Я не скажу, де точно ми сиділи ‒ винайняли якусь кнайпу. Все було добре, та я не з тих, хто любить підвипити. Мені краще пити келих вина щодня, але так щоб багато ‒ такого не було,
‒ рассказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук во Львове / социальная сеть Instagram

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Не забыл рассказать кумир миллионов и о первом романтическом свидании, которое, к слову, случилось в одной из аудиторий университета. Оригинальная обстановка запомнилась певцу, однако отношения с девушкой нельзя назвать успешными.

Це було прямо в університеті ‒ щоб далеко не ходити. В одній аудиторії… та все було дуже пристойно, можна навіть сказати ‒ сором’язливо. Я поговорив із дівчиною і в нас зав’язались стосунки, проте вони проіснували недовго,
‒ добавил лидер «Океан Эльзы».

Напомним,

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