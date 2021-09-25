MamaRika рассказала, как с мужем назвали первенца: Первое имя, на котором мы сошлись

2 августа певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые стали родителями. У пары родился сын.

В день крещения малыша, которое состоялось 24 сентября в Одессе, молодые родители признались, какое имя выбрали для первенца. Артистка заявила, что с мужем искала имя, которое красиво звучит не только на родном языке, но и на других языках.

Малыша назвали Давидом. Это первое имя, на котором мы вместе сошлись,

‒ заявил юморист.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа с сыном / социальная сеть Instagram

Настя и Сергей пока не планируют показывать лицо мальчика. Они утверждают, что тем самым уберегают его от всего плохого.

Ми вирішили трохи побути параноїками. Тому дайте нам можливість. Можливо, як буде синові півроку, ми покажемо його обличчя,

‒ добавила Кочетова.

Кроме того, исполнительница опубликовала кадры с крещения малыша. Обычай состоялся в домашней обстановке в обществе самых близких людей.

God Bless David! Сьогодні був особливий день для всієї нашої сім’ї! Сльози на очах, усвідомлюючи, як нам із тобою повезло, синочок. Нехай Господь тебе оберігає, дарує легкий шлях, а твої вірні ангели завжди будуть поряд. Наш Давід,

‒ написала в посте Анастасия.

Напомним,