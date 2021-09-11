MamaRika откровенно рассказала, как сын повлиял на ее взаимоотношения с мужем

MamaRika впервые после родов призналась, как изменились ее отношения с супругом с появлением в семье ребенка.

Артистка не скрывает, что рождение сына внесло коррективы и нарушило привычный распорядок жизни всей семьи. Взаимоотношения Насти и ее супруга Сергея Середы также стали другими. Звезда утверждает, что на данный момент «понятие «мы» стало очень размытым».

Исполнительна заявляет, что сын сейчас руководит жизнью и мамы и папы. Свободного времени у родителей нет, поэтому побыть наедине вдвоем для них большая роскошь.

Відносини із Сєргєічем після народження сина… Ця тема цікавить не тільки вас, народ, але і нас теж, тому що після появи маленького мужичка все однозначно перевернулося з ніг на голову. Звичайно, як і всі батьки, ми без тями закохані у наше чадо і кайфуємо від кожного моменту, але зараз поняття «ми» стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати. Ну, по-перше дитина займає 99% нашого часу (враховуючи коліки якщо ви в курсі що це), втома накопичується, і це конкретно давить на психіку. В результаті ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах. По-друге, саме усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей‒ це потужний удар по тим «двом», якими ми були ще місяць тому.

Певица признается, что ссоры с мужем случаются часто. Настя не отрицает, что иногда может перегнуть палку, но списывает все на свое моральное состояние. Находить выход с неприятных ситуаций молодым родителям помогают юмор и объятия.

Нас постійно рятує гумор (хоча ви вже в курсі,якщо дивитеся наші сторіз),без нього ну ніяк. Ну і мабуть головне вчасно обійняти свою половину, згадати хто ви один одному, і відпустити все. Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було адськи важко, кайфувати від всього, шо відбувається, і таки знаходити цю хвилинку для «двох», нехай і вже зовсім інших,

‒ резюмировала MamaRika.

Напомним,