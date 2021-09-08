Дочь Мерил Стрип вышла замуж за известного музыканта – фото

В семье Мерил Стрип появился новый зять.

Недавно дочь Мерил Стрип Грейс Гаммер попрощалась с холостяцкой жизнью. Девушка сыграла свадьбу с известным британским композитором.

Этим счастливчиком стал 46-летний Марк Ронсон. Пара связала себя узами брака еще три месяца назад, но об этом стало известно лишь сейчас.

О переменах в личной жизни сообщил новоиспеченный супруг в своем блоге. Марк опубликовал трогательное сообщение, а также поделился снимком со свадьбы.

Моей настоящей любви... Невероятно, но ты смогла сделать мой 45 год лучшим в моей жизни. Я уверен, что мне понадобилось этих 45 лет, чтобы стать человеком, достойным твоей любви. Надеюсь, что каждый из дней рождения проведу рядом с тобой до последнего дня. Навсегда твой. (И да, мы поженились), – написал музыкант.

Марк Ронсон и Грейс Гаммер / instagram.com/iammarkronson

Для самого важного события в своей жизни 35-летняя дочь Мерил Стрип выбрала белое деликатное платье с V-образным декольте и длинными рукавами-крылышками. Красивая невеста!

Напомним,