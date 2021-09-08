Дочь Мерил Стрип вышла замуж за известного музыканта – фото
В семье Мерил Стрип появился новый зять.
Этим счастливчиком стал 46-летний Марк Ронсон. Пара связала себя узами брака еще три месяца назад, но об этом стало известно лишь сейчас.
О переменах в личной жизни сообщил новоиспеченный супруг в своем блоге. Марк опубликовал трогательное сообщение, а также поделился снимком со свадьбы.
Моей настоящей любви... Невероятно, но ты смогла сделать мой 45 год лучшим в моей жизни. Я уверен, что мне понадобилось этих 45 лет, чтобы стать человеком, достойным твоей любви. Надеюсь, что каждый из дней рождения проведу рядом с тобой до последнего дня. Навсегда твой. (И да, мы поженились), – написал музыкант.
Напомним,