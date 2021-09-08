Практически все время жители бедных районов Гватемалы роются в мусоре, чтобы прокормить себя и свои семьи. Как это выглядит, показал Кирилл Макашов из сезона «Орел&Решка. Земляне».

Гватемальцы - народ небогатый, большинство из них живет на пять долларов в день. Из-за бедности здесь происходят вещи, от которых волосы становятся дыбом. Например, тысячи людей выживают только благодаря тому, что роются в мусоре. Свидетелем этого стал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

По своей воле я бы никогда в жизни не пошел в опасные районы. Но по правилам сезона «Земляне» я был обязан увидеть, как и где живут бедные гватемальцы. Я ходил в зону 3 - это один из неблагоприятных районов. Все, что там находится, либо взято со свалки, либо построено на деньги, заработанные на свалке, - рассказал Кирилл. - Зона 3 - это зона мусорщиков. Они выживают за счет самой большой свалки в Гватемале. На свежесброшенный мусор, как муравьи на хлебную крошку, слетаются стервятники и жители зоны 3. С утра до ночи люди копаются в мусоре, чтобы отрыть что-то ценное - от пластика и картона до случайно выброшенных золотых украшений.

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов показал шокирующие реалии жизни бедняков в Гватемале / пресс-служба Нового канала

Никому не нравится жить в этом районе из-за ужасного запаха перегнивающего мусора. Каждый день, уходя на свалку, каждый житель зоны 3 рискует не вернуться домой. Регулярно здесь случаются мусорные оползни. мусорные лавины уже похоронили сотни людей, поэтому для местных привычное дело откопать в отходах чей-то скелет. Но на этой свалке можно найти еду и заработать хоть какие-то деньги - найти какие-то вещи на продажу, сдать картон и пластиковые бутылки. Другой работы, кроме сортировки мусора, здесь нет. Средний заработок за неделю - 78 долларов.

Страна очень бедная из-за того, что тонет в коррупции, возможности перерабатывать мусор нет. Местный мужчина рассказал, что работает на свалке, потому что его никуда не возьмут работать без образования и из-за возраста. Странная отговорка, потому что он работает на свалке уже 40 лет, и 40 лет назад он не был старым, - отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. - Но гватемальцы не ленивые, потому что были бы ленивыми - ничего не могли бы собрать, а так они роются на свалке по 12 часов в день.

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов показал шокирующие реалии жизни бедняков в Гватемале / пресс-служба Нового канала

Напомним,