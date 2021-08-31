Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу увидел, чем питаются потомки древних майя

Эксклюзив 31 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу увидел, чем питаются потомки древних майя
Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу увидел, чем питаются потомки древних майя
пресс-служба Нового канала

Блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов познакомился с современными майя в Мексике.

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Потомки майя живут совсем не в том мире, в котором процветала культура их предков. Но кое-что они делают точно так же – охотятся на игуан. Животному стреляют в голову из рогатки, а затем сразу же хватают. Кроме этого, на ночь ставят ловушки из камней и шнуров – игуана попадается в своеобразный капкан, а охотники утром забирают свою добычу. На такой охоте побывал и Кирилл Макашов – блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Игуана – это традиционное блюдо майя. Во время засухи, чтобы не умереть от голода, наши предки ели игуан. А сейчас мы их едим, потому что в них нет химикатов, которыми пичкают куриц. Мясо игуан очень полезное и постное, они же едят только травку и фрукты, – рассказал ведущему один из потомков майя.

После того как игуану забили молотком, индейцы бросают ее в костер, чтобы легче было потом снять кожу. Затем разделывают и тушат вместе с картошкой и луком, а также свиным жиром.

Готовят тушеную игуану в земляной печи, как и древние майя — кладут кастрюлю с мясом в яму на раскаленные камни, накрывают листьями, чтобы не попала грязь, и засыпают землей. Тогда температура в земляной печке держится, как в духовке, – рассказал Кирилл.

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Кстати, еду под землей готовят даже в местных дорогих ресторанах. На полуострове Юкатан, где живут потомки майя, верят, что только так можно добиться фирменного майянского вкуса.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,

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