Маша Ефросинина публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы
31 августа 2021 17:40
Телеведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina
31 августа в семье Маши Ефросининой царит праздничное настроение.
Маши Ефросининой с ее возлюбленным, а ныне мужем Тимуром Хромаевым. С очередной годовщиной ведущая поздравила любимого на своей странице в Инстаграм.
Телеведущая и автор YouTube-блога Экзамен опубликовала совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее трогательными строчками.
На черно-белом снимке Маша и Тимур запечатлены во время танца.
Все бумаги, железяки, камни позади... С бирюзой, my love, – написала ведущая в Инстаграм.
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina
Напомним,