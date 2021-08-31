Маша Ефросинина публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы

31 августа в семье Маши Ефросининой царит праздничное настроение.

Не верится, но уже 18 лет прошло со дня свадьбы Маши Ефросининой с ее возлюбленным, а ныне мужем Тимуром Хромаевым. С очередной годовщиной ведущая поздравила любимого на своей странице в Инстаграм.

Телеведущая и автор YouTube-блога Экзамен опубликовала совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее трогательными строчками.

На черно-белом снимке Маша и Тимур запечатлены во время танца.

Все бумаги, железяки, камни позади... С бирюзой, my love, – написала ведущая в Инстаграм.

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях к публикации посыпалось множество приятных сообщений-поздравлений от поклонников и из звездных друзей: «Многая літа!», «Хорошие… Чаще вдвоем бывать и танцевать по вечерам», «Как красиво сказано! Поздравляю!», «Невероятно красивая пара!», «Огромного СЧАСТЬЯ ВАМ!».

Напомним,