Україна має талант 2021: Маша Ефросинина стала приглашенной звездной судьей шоу

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ готовит особый подарок для всей страны - новый сезон проекта «Україна має талант».

Ведущим шоу «Україна має талант» стал Григорий Решетник. Звездными судьями - Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Также в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Как ранее заявлял телеканал СТБ, одной из них стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Также приглашенной звездной судьей кастинга стала телеведущая Маша Ефросинина.

Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с «Україна має талант». Ранее, еще не имея отношения к этому проекту, я часто слышала сожаления людей от того, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей. «Україна має талант» - один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект - площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. И я присоединилась к проекту из огромного восхищения легендарным форматом и моего невероятного уважения к телеканалу СТБ, - поделилась впечатлениями Маша.

Ведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина - украинская телеведущая, актриса и общественный деятель, идейный вдохновитель благотворительного фестиваля Charity weekend, почётный посол ООН в области народонаселения в Украине. Ведущая провокационного шоу «Мой секрет» на телеканале СТБ, автор ютуб-проекта «Экзамен на откровенность».

Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

Напомним,