Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне
Очутиться на священной горе мечтают люди с разных уголков мира. А ведущему тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" удалось осуществить эту мечту.
Основная миссия монаха – заботиться о душе. Не только о своей, но и обо всех душах на Земле. Монах полностью посвящает себя молитвам, – рассказал Кириллу отец Виссарион. – Больше всего времени мы проводим в церкви, молимся все вместе. Остальное время работаем, у всех есть свои обязанности.
У афонских монахов сервис, как в лучших отелях. Тем, кто приехал, чтобы остановиться на ночь, подают кофе, ракию (фруктовый бренди), лукум и воду, – рассказал ведущий. – Кофе дает силы, когда ты устал после работы. Ракия помогает немного расслабиться. Лукум тоже придает сил, так как в нем есть сахар.
В монастырях есть разные комнаты для паломников – на четыре, восемь, десять человек. А Кириллу как VIP-путешественнику предоставили такой себе номер люкс — с личной ванной комнатой. Там он провел ночь, а уже в 6 утра отправился на утреннюю службу и причастие.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!
Напомним,