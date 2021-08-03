Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне

Эксклюзив 3 августа 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне

Очутиться на священной горе мечтают люди с разных уголков мира. А ведущему тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" удалось осуществить эту мечту.

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Попасть на Афон может не каждый. Во-первых, туда не пускают женщин. Во-вторых, путь туда – не из легких. В-третьих, необходимо заранее получить визу на въезд. Когда посетить священное место захотел Кирилл Макашов – блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал – все пазлы сложились. Парень приехал в монастырь Пантократор – он стоит на высокой скале над морем и похож на крепость. Здесь живут 30 монахов.

Основная миссия монаха – заботиться о душе. Не только о своей, но и обо всех душах на Земле. Монах полностью посвящает себя молитвам, – рассказал Кириллу отец Виссарион. – Больше всего времени мы проводим в церкви, молимся все вместе. Остальное время работаем, у всех есть свои обязанности.

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Афонские монахи живут в абсолютно другой реальности, не похожей на нашу. У них даже время другое – монахи живут по юлианскому календарю. То есть, пересекая границу Афона ты как бы переносишься на две недели назад в прошлое. Сутки же на Афоне начинаются не в 12 ночи, а после заката. Впрочем, такой ритм не будет дискомфортным для паломников, ведь местные жители встречают их со всей гостеприимностью.

У афонских монахов сервис, как в лучших отелях. Тем, кто приехал, чтобы остановиться на ночь, подают кофе, ракию (фруктовый бренди), лукум и воду, – рассказал ведущий. – Кофе дает силы, когда ты устал после работы. Ракия помогает немного расслабиться. Лукум тоже придает сил, так как в нем есть сахар.

В монастырях есть разные комнаты для паломников – на четыре, восемь, десять человек. А Кириллу как VIP-путешественнику предоставили такой себе номер люкс — с личной ванной комнатой. Там он провел ночь, а уже в 6 утра отправился на утреннюю службу и причастие.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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