Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову

Эксклюзив 3 августа 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову
Кирилл Макашов и Гиги Дедаламазишвили
пресс-служба Нового канала

Грузин и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов вместе прогулялись по Тбилиси.

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Приехать в Грузию и подружиться с вокалистом самой известной местной группы Mgzavrebi — Гиги Дедаламазишвили? В этой удивительной стране нет ничего невозможного! Особенно если ты блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.

Прогуливаясь по Тбилиси Кирилл и Гиги обсуждали особенности грузинского менталитета и языка. Например, музыкант объяснил, почему местные не склоняют имя прилагательное и говорят фразы вроде «красивый девушка».

У нас нет родов - женского, мужского и среднего. Поэтому мы и не задумываемся о склонении. Главное, что знаем, - есть слово «девушка» и есть слово «красивый». И «вай», - смеется Гиги.

Кирилл Макашов и Гиги Дедаламазишвили / пресс-служба Нового канала
Также в грузинском языке легко запутаться, говоря о семье.

Папа - это мама. Я отец, значит, по-грузински - мама, - рассказал Гиги ведущему тревел-шоу. - Мама - это деда. А дедушка - это папа!

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Рассказал фронтмен Mgzavrebi и о специфике грузинских фамилий - их окончание зависит от региона, в котором родился человек.

В восточной Грузии окончание фамилий -швили, как у меня. В западной - на -дзе. В Сванетии - на -иани, - отметил Гиги.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним, 

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