Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову
Грузин и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов вместе прогулялись по Тбилиси.
Прогуливаясь по Тбилиси Кирилл и Гиги обсуждали особенности грузинского менталитета и языка. Например, музыкант объяснил, почему местные не склоняют имя прилагательное и говорят фразы вроде «красивый девушка».
У нас нет родов - женского, мужского и среднего. Поэтому мы и не задумываемся о склонении. Главное, что знаем, - есть слово «девушка» и есть слово «красивый». И «вай», - смеется Гиги.
Папа - это мама. Я отец, значит, по-грузински - мама, - рассказал Гиги ведущему тревел-шоу. - Мама - это деда. А дедушка - это папа!
В восточной Грузии окончание фамилий -швили, как у меня. В западной - на -дзе. В Сванетии - на -иани, - отметил Гиги.
Напомним,