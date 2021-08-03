Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову

Грузин и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов вместе прогулялись по Тбилиси.

Приехать в Грузию и подружиться с вокалистом самой известной местной группы Mgzavrebi — Гиги Дедаламазишвили? В этой удивительной стране нет ничего невозможного! Особенно если ты блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.

Прогуливаясь по Тбилиси Кирилл и Гиги обсуждали особенности грузинского менталитета и языка. Например, музыкант объяснил, почему местные не склоняют имя прилагательное и говорят фразы вроде «красивый девушка».

У нас нет родов - женского, мужского и среднего. Поэтому мы и не задумываемся о склонении. Главное, что знаем, - есть слово «девушка» и есть слово «красивый». И «вай», - смеется Гиги.

Кирилл Макашов и Гиги Дедаламазишвили / пресс-служба Нового канала

Также в грузинском языке легко запутаться, говоря о семье.

Папа - это мама. Я отец, значит, по-грузински - мама, - рассказал Гиги ведущему тревел-шоу. - Мама - это деда. А дедушка - это папа!

Рассказал фронтмен Mgzavrebi и о специфике грузинских фамилий - их окончание зависит от региона, в котором родился человек.

В восточной Грузии окончание фамилий -швили, как у меня. В западной - на -дзе. В Сванетии - на -иани, - отметил Гиги.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,