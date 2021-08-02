Танці з зірками-2021: стала известна дата премьеры шоу

Сегодня стала известна дата долгожданной премьеры нового сезона проекта Танці з зірками-2021.

Так, зрители увидят первый прямой эфир «Танцев со звездами» уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1. Об этом стало известно из атмосферного промо-ролика, в котором появились новые звездные участники сезона: юмористка и звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова, капитан команды «Стояновка» в «Лиге Смеха» Иван Люленов и актер Константин Войтенко. В видео звезды появились на рассвете среди цветущего леса и исполнили несколько завораживающих движений.

Отметим, что в сети продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу «Танцев со звездами».

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Напомним,