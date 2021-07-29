Большая надежда: канал 1+1 начал съемки комедийного сериала

Большая надежда - это история о 40-летней воспитательнице детсада Надежде Галушко, жизнь которой мгновенно изменилось на «до» и после». Ведь женщина узнает, что ее бесплодие долгие годы было врачебной ошибкой.

По сюжету сериала, в день своего 40-летия героиня получает большую надежду на то, что наконец может стать мамой. Конечно, женщина рада перспективе наконец стать мамой, но в этой истории есть одно серьезное «но» – шанс забеременеть станет реальным, только если она быстро похудеет. А пока Надя будет постоянно бороться с лишними килограммами, возникнет другая проблема – оказывается, ее любимый человек Боря не совсем готов стать папой.

Но остановит ли это Надежду? На пути к своей мечте главная героиня пройдет множество испытаний, как физических, так и моральных, и узнает, на что она готова ради своего счастья – стать мамой.

В сериале сыграют известные актеры: звезда фильма «Киборги» и «Захар Беркут» – Андрей Исаенко. Известный по роли в фильмах «Круты 1918» и «Я работаю на кладбище» Виталий Салий. Зрители увидят также Анну Антосик, Артемия Егорова, Олесю Островскую, Екатерину Тышкевич, Светлану Зельбет и других.

Напомним,