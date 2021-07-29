Большая надежда: канал 1+1 начал съемки комедийного сериала
Большая надежда - это история о 40-летней воспитательнице детсада Надежде Галушко, жизнь которой мгновенно изменилось на «до» и после». Ведь женщина узнает, что ее бесплодие долгие годы было врачебной ошибкой.
Но остановит ли это Надежду? На пути к своей мечте главная героиня пройдет множество испытаний, как физических, так и моральных, и узнает, на что она готова ради своего счастья – стать мамой.
В сериале сыграют известные актеры: звезда фильма «Киборги» и «Захар Беркут» – Андрей Исаенко. Известный по роли в фильмах «Круты 1918» и «Я работаю на кладбище» Виталий Салий. Зрители увидят также Анну Антосик, Артемия Егорова, Олесю Островскую, Екатерину Тышкевич, Светлану Зельбет и других.
Напомним,