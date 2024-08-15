Клуб 1%: стало відомо ім’я ведучого проєкту

15 серпня 2024 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Клуб 1%: стало відомо ім’я ведучого проєкту
Клуб 1%: стало відомо ім’я ведучого проєкту
пресслужба каналу 1+1 Україна

15 серпня у столиці розпочинаються зйомки нового масштабного проєкту «Клуб 1%», який має на меті розкрити надможливості людського мозку.

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Нетривіальна гра «Клуб 1%», де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, за невеликий час стала світовим феноменом. Великий високотехнологічний павільйон, 1200 учасників з різних куточків України і найцікавіші питання на визначення рівня кмітливості – це те, що очікує телеглядачів каналу «1+1 Україна» цієї осені. 

Стало відомо, що ведучим проєкту стане Тімур Мірошниченко – незмінний коментатор міжнародного конкурсу Євробачення, ведучий каналу «1+1 Україна» та батько чотирьох дітей. 

Скажу чесно, я вже зараз відчуваю захват, хвилювання і шалений драйв, тому що це цікавий та масштабний проєкт. Зараз я в процесі підготовки до знімального процесу. Провів дуже багато досліджень, дивився багато адаптацій цього шоу в різних країнах і можу сказати, що це супер цікаво. До останнього питання ти не можеш відірватися і намагаєшся з учасником розгадати загадки, – каже Тімур Мірошниченко. – Насправді, це моя давня мрія, щоб телебачення повернуло собі й освітню функцію. Цей проєкт розвиває наш мозок та дає відпочити, а це плюс. Я впевнений, що навіть ті, хто в 1-му випуску не зможуть відповісти на більшість запитань, до 10–12-го епізоду будуть вже входити якщо не у 1%, так в 5–10% найкмітливіших українців.

Ведучий Тімур Мірошниченко / пресслужба каналу 1+1 Україна

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Саме тому Тімур Мірошниченко запрошує всіх зібратися перед телеекранами і спробувати позмагатися у кмітливості з друзями або просто перевірити себе. 

Цей проєкт потрібно дивитися родиною, з друзями, самостійно, тому що на питання «Клубу 1%» цікаво відповідати по обидва боки екрану. І тим, хто заповнив форму і прийшов у студію, і тим, хто знаходиться вдома, в офісі, деінде. Пропоную започаткувати традицію: якщо в ефірі «Клуб 1%» – ми всією країною збираємося біля телевізора і відгадуємо загадки. Можу сказати точно, що за результатами цього сезону кмітливість нації підвищиться не на 1%, а набагато більше, – говорить Мірошниченко.

Нагадаємо, 

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