Богиня шопинга. Битва блондинок: стала известна дата премьеры 16 сезона реалити-шоу на ТЕТ

Шестнадцатый сезон получил название «Битва блондинок», но зрителю предстоит увидеть в эфире не только светловолосых участниц, так как блондинка – это не про цвет волос, а про состояние души.

Каждой девушке свойственно совершать импульсивные покупки, часами красоваться перед зеркалом или тратить последние деньги на новый наряд.

Как и прежде, у участниц будут ограничения во время шопинга – всего за четыре часа с бюджетом в 5 тысяч гривен они должны подобрать стильный лук на заданное мероприятие, который превзойдет выбор конкуренток и получит высокую оценку от главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика.

Помимо Леонида стиль девушек будет обсуждать команда комментаторов: Владимир Остапчук, Алексей Дурнев, Олег Шевчук, Настя Дерская, а также привнесут новые шутки и острый юмор новые комментаторы Валерия Мандзюк, Иван Супрун и Женя Таллер.

«Богиня шопинга» – это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности для зрителя.

В новом сезоне зрителей встретят невероятные участницы. Среди них няня-стриптизерша, драг-квин, которая одевается лучше многих модниц, художницу, которая пишет картины грудью, и покажет как она это делает прямо на шопинге и еще много ярких "богинь".

Много трендов, юмора и позитивных эмоций встречайте в эфире телеканала ТЕТ 16 августа в 17:00 в новом сезоне «Богини шопинга. Битва блондинок».

Напомним,