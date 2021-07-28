Богиня шопинга. Битва блондинок: стала известна дата премьеры 16 сезона реалити-шоу на ТЕТ

28 июля 2021 22:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Богиня шопинга. Битва блондинок: стала известна дата премьеры 16 сезона реалити-шоу на ТЕТ
Богиня шопинга. Битва блондинок: стала известна дата премьеры 16 сезона реалити-шоу на ТЕТ
пресс-служба

Шестнадцатый сезон получил название «Битва блондинок», но зрителю предстоит увидеть в эфире не только светловолосых участниц, так как блондинка – это не про цвет волос, а про состояние души.

Читайте такжеГолос країни-12: создатели проекта рассказали, будет ли новый сезон
Каждой девушке свойственно совершать импульсивные покупки, часами красоваться перед зеркалом или тратить последние деньги на новый наряд.

Как и прежде, у участниц будут ограничения во время шопинга – всего за четыре часа с бюджетом в 5 тысяч гривен они должны подобрать стильный лук на заданное мероприятие, который превзойдет выбор конкуренток и получит высокую оценку от главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика.

Помимо Леонида стиль девушек будет обсуждать команда комментаторов: Владимир Остапчук, Алексей Дурнев, Олег Шевчук, Настя Дерская, а также привнесут новые шутки и острый юмор новые комментаторы Валерия Мандзюк, Иван Супрун и Женя Таллер.

Читайте такжеТанці з зірками-2021: звезда Лиги смеха станет участником нового сезона
«Богиня шопинга» – это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности для зрителя.

В новом сезоне зрителей встретят невероятные участницы. Среди них няня-стриптизерша, драг-квин, которая одевается лучше многих модниц, художницу, которая пишет картины грудью, и покажет как она это делает прямо на шопинге и еще много ярких "богинь".

Много трендов, юмора и позитивных эмоций встречайте в эфире телеканала ТЕТ 16 августа в 17:00 в новом сезоне «Богини шопинга. Битва блондинок».

Напомним,

Облако тегов

ТЕТ премьера телешоу Богиня шопинга телешоу 2021 Богиня шопинга. Битва блондинок Богиня шопинга-16

Материалы по теме

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021
Голос країни-12: создатели проекта рассказали, будет ли новый сезон
Новости

Голос країни-12: создатели проекта рассказали, будет ли новый сезон
Говорит Украина: Ищу мужа для невестки, чтобы стать бабушкой (эфир от 28.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Ищу мужа для невестки, чтобы стать бабушкой (эфир от 28.07.2021)
Магнитные бури 29 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 29 июля 2021 в Украине

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK