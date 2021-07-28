Влад Яма рассказал, что его заставило покорить TikTok

28 июля 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Влад Яма рассказал, что его заставило покорить TikTok
Хореограф Влад Яма
пресс-служба Нового канала

Известный хореограф Влад Яма во время съемок «Хто зверху?» (Новый канал) признался, как покоряет соцсеть и с какими трудностями сталкивается.

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Наиболее активными пользователями TikTok есть звезды украинского шоу-бизес. Один из новичков там - известный хореограф Влад Яма

За кулисами шоу «Хто зверху?», которое осенью покажет Новый канал, он рассказал, что его заставило зарегистрироваться в TikTok и как он покоряет эту соцсеть.

Я очень долго сопротивлялся и искренне не понимал, что это такое, - делится Влад Яма. - Несколько раз заходил, листал ленту и не понимал, что это за дуристика и почему все там залипают. А потом случайно один известный украинский блогер взял мой телефон и сказал: «А чего не делаете видео? Это же ваша фишка! Это же танцы!». Я ответил: «Да как-то уже почти решил, но видимо потом». И он заставил сделать первый ролик сразу. Мы поставили аватарку, записали первое видео, и понеслось! Стартовал очень удачно, но иногда о TikTok забываю. Об Instagram, например, я помню каждый день. Должно быть что-то супер-важное, чтобы я в течении суток не выложил хотя бы несколько сториз. Такое бывает, может, три-четыре раза в год. А о ТikТok могу на неделю забыть. Когда вспоминаю, то снимаю несколько видео. Например, одно публикую - не зашло, а второе уже зашло. Но опять забываю. У меня и сейчас есть несколько готовых роликов, которые просто забыл выложить.

Хореограф Влад Яма / instagram.com/vladyama_official
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Разобраться в трендах TikTok - отдельная сложнейшая миссия. Даже с танцами не все просто.

Те действенные советы, которые я слышу, позже опровергают другие люди. Нет одной какой-то линии, мысли, все довольно шаткое, непроверенное, - рассказывает Яма. - Кажется, что в чем-то разобрался, а потом оказывается, что все не совсем так. По танцам в ТикТок, то раньше я видел абсолютный хлам, что-то непонятное. Сейчас встречаю хоть простые, но стильные и визуально прикольные хореографические связки. Даже хочется иногда повторить. Но, по моему мнению, надо идти к тому, чтобы не повторять тренды, а создавать их. Когда я говорю эту фразу ТикТокерам, они смеются.

Напомним,

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