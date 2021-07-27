Адская кухня: почетная роль метрдотеля досталась известному шоумену и юмористу

27 июля 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: почетная роль метрдотеля досталась известному шоумену и юмористу
Адская кухня: почетная роль метрдотеля досталась известному шоумену и юмористу
пресс-служба

Уже в сентябре Новый канал откроет двери в кулинарный ад. 20 поваров начнут борьбу за титул кулинарного гуру в реалити «Адская кухня». Им придется пройти множество испытаний, которые подготовил Шеф Алекс Якутов.

А еще повара должны будут угодить всем гостям ресторана, среди которых – звезды отечественного шоу-бизнеса. Руководить процессом обслуживания гостей будет метрдотель. Эта почетная роль досталась ведущему, юмористу и шоумену Сергею Середе.

Здесь я нахожусь в своей тарелке, – с улыбкой говорит Сергей. – Мне нравится общаться с гостями, шутить и получать удовольствие от процесса. А еще учить посетителей критиковать поваров. Ведь у нас не комплиментарное реалити, а битва за кулинарный Олимп. Нам важно, чтобы после «Адской кухни» участники стали настоящими профессионалами. Для этого им необходимо слышать правду и критику о блюдах.

Адская кухня: Ведущий Сергей Середа / пресс-служба

Кстати, Сергей не сразу согласился принять участие в кастинге на роль метрдотеля.

Мне позвонили с предложением стать ведущим, когда мы с женой уже переехали в Одессу, – рассказывает ведущий. – Я долго думал, возвращаться ли мне ради проб. Но жена – певица MamaRika – была уверена в моих способностях и настояла, чтобы пробовался.

На кастинге Сергей должен был получить одобрение не только от команды, но и Адского Шефа.

С первых минут знакомств между нами случилась синергия, – рассказывает Алекс. – Я понял, что именно этот парень сможет найти общий язык даже с самым взыскательным гостем. Подскажет и посоветует, какое блюдо выбрать. Сумеет разрулить любую конфликтную ситуацию. И самое главное, сможет создать хорошую атмосферу и расположит гостей к себе и ресторану. Ведь метрдотель – это не просто администратор ресторана, а в определенной мере, его лицо.

Адская кухня: Шеф Алекс Якутов и метрдотель Сергей Середа / пресс-служба

Смотрите премьеру самого горячего реалити сезона «Адская кухня» в сентябре на Новом канале. Обещаем, это будет настоящий ад!

Напомним,

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